鮭魚們又能免費吃！「名字有1字」就送30個悟饕飯包　活動限時1天

▲悟饕池上飯包推出新品。（圖／翻攝自Google maps）

記者曾筠淇／綜合報導

「壽司郎」2年前推出「愛的迴鮭，尋人啟事」活動，只要名字有「鮭魚」同音同字即可享全桌免費的優惠，本有人覺得這個活動沒誠意，想不到後來卻有不少人直接改名為「鮭魚」，引發「鮭魚之亂」。如果改名為「鮭魚」，且至今都沒把名字改回來，現在還可以參加悟饕池上飯包的最新活動，免費吃咔滋鰈魚飯包。

悟饕池上飯包透過臉書粉專「悟饕粉絲團」發文，提到8月16日將販售新品「咔滋鰈魚」，全台門市推出限時活動，僅限「8月16日」當天。

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►只要身分證名字有「鰈」同字：免費送30個咔滋鰈魚飯包

►身分證名字有「魚」同字：免費送1個咔滋鰈魚飯包

►身分證名字有「ㄩˊ」同音：享咔滋鰈魚飯包買一送一

貼文曝光後，吸引不少名字有「ㄩˊ」的網友討論，「吃飯了～買一送一」、「開吃了！買一送一」、「可以吃兩個」、「哇～我可以買一送一耶」。消息也被分享至PTT的Lifeismoney板上，引發網友熱議，「謝謝，明天就去戶政事務所改名為鰈」、「余，可以買一送一，好好喔」、「高嘉瑜」。

其中，更有網友留言直呼，「鮭魚之亂改名的可以繼續用」、「鮭魚又贏了」、「之前改名成鮭魚的可以用了」。但也有網友則認為，大多數人名字不會有「鰈」或「魚」同字，是「超沒誠意的活動，乾脆說改名才送好了」。