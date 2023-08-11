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LINE「隱藏1功能曝光」　每12小時有驚喜！一票人喊超愛

▲▼滑手機,看手機,LINE,免費貼圖,貼圖,傳訊息。（圖／記者曾筠淇攝）

▲LINE有新功能。（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／劉維榛報導

喜歡買主題的人，LINE有強大功能悄悄上線！一名妹子驚呼，把LINE更新到最新版本，發現主題每12小時就會主動輪換一次，而她也手癢笑虧「要來買主題了！」文章曝光後，引來一票網友讚爆「主題有快100個的我，超愛這功能」、「白天一個亮色主題，晚上換深色，完美！」

一名女網友在Dcard驚訝直呼，最近LINE APP更新後，意外發現主題可以每12小時或一天「輪換一次」，如此一來她更有理由失心瘋噴錢，「要來買主題了！」

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一票網友也大讚，「哇賽好棒的功能！才新買了2個主題，一直換來換去，因為都好好看，12個小時輪替好棒，白天一個亮色主題，晚上換深色，完美」、「原來還有這種功能」、「主題有快100個的我，超愛這功能」、「這功能讓主題買了也不會浪費耶」、「身為一個隨時都想換主題的人！好棒」。

至於如何變換主題，首先將LINE更新版本13.12.0打開設定→主題→主題一覽，就能依自己喜愛選取主題。頻率部分有每12小時、每天、每3天、每周可自行選擇。

▲▼ 。（圖／記者劉維榛攝）

▲LINE更新完，打開主題，就能設定12小時更換背景。（圖／記者劉維榛攝）

不過也苦主表示，「為了這個功能去更新LINE，結果更新以後，訊息發送跟收到都延遲，我超崩潰！而且原以為會隨機替換主題，用了才發現，它是會依照你自己設定的順序去替換，直接大滅火」。

也有網友回報，「更新了還是無法QQ」、「有更到最新嗎？很多人都是按兩次更新才更到最新，可以再檢查看看是不是已經更到13.12.0了」、「更新完沒有+1」。而《ETtoday新聞雲》記者實測iOS系統，一次就能更新到13.12.0版本，且LINE設定主題也沒問題。

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