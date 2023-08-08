陳佩琪憶與柯文哲結婚32年最感動時刻　網讚：心目中的美好愛情

▲柯文哲與妻子陳佩琪。（圖／翻攝自陳佩琪臉書）

記者江采蓁／綜合報導

民眾黨總統參選人柯文哲日前舉辦首場個人演唱會，其中還深情獻唱「我只在乎你」給台下的妻子陳佩琪，讓陳佩琪感動落淚。陳佩琪7日也透過臉書分享兩人結婚32年來的點點滴滴，透露柯文哲曾對她說「這個家你比我重要，你會賺錢、會帶小孩、會做家事，你比我有用多了」，是她最感動的一刻，溫馨的故事也讓網友看了直呼「這是心目中最美好的愛情！」

陳佩琪憶起，婚後第一天，柯文哲就把存摺、印章、提款卡都交給她保管，往後有需要再跟她拿零用金，她看柯文哲穿的普通、吃得隨便，有天實在忍不住了，問道「你賺錢的樂趣在哪？」 柯文哲只是繼續凝視著自己的paper，頭也不抬的說「賺錢是要給妻小用的」，她感覺到柯文哲心底理所當然認為答案應該就是這樣，還要多問。

陳佩琪也分享一則趣事，有次他們不知道在聊什麼，還是起了什麼爭執，她跟柯文哲說「我們要是離婚，你就只有自己的內衣褲可以帶走，其它都是我的」，不知是否這句話給柯文哲的衝擊太大，直到現在柯文哲還牢記腦海，「也許覺得委屈吧，每當有人訪問他，三不五時還會藉機拿出來說嘴，也難怪他最近說他很怕老婆。」不過她也自我反省，每當聽到柯文哲講這個，還是覺得她也該多加反省，別在吵架時伶牙俐嘴，一副得理不饒人的樣子。

陳佩琪再提到，有次他們在電視上看到美國911事件，有人從雙子星跳下來，柯文哲跟她說要是哪天他們夫妻遇到這狀況，他一定在下面先跳下來做她墊被， 這樣她存活機會大一點，對她說道，「這個家你比我重要，你會賺錢、會帶小孩、會做家事，你比我有用多了。」

陳佩琪坦言，結婚32年來，這是最讓她感動的一刻，當時聽了是熱淚盈眶， 不過小心翼翼地沒讓柯文哲發現，連忙趕緊接著說，「你的病人也很需要你啊！」

陳佩琪最後表示，柯文哲以前公開講過的夫妻互動，選舉到了，老是被拿出來「嚴格檢視」，但她認為，每個家庭的情況都不同，夫妻間工作性質、 收入多少和家事分配本就要互相尊重，永遠不可能什麼事都是50-50的均等分配，他們夫妻做的，值得效法就去做，覺得不好就不要學，共同戮力實踐男女共榮維持一個美滿的家。

此文一出也感動不少網友，「大概是我心目中最美好的愛情了！」、「樸實無華的文章卻處處讓人感受到溫暖跟閃光！」、「好感動，成功的男人背後果然有偉大的女人！」