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快訊／台鋁控欠款4千萬！　秀泰5點聲明反擊：其餘影城正常營業

▲▼「台鋁秀泰影城」即日起結束營業，未來由台鋁商場接管營運。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲「台鋁秀泰影城」即日起結束營業，未來由台鋁商場接管營運。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

MLD台鋁生活商場11日凌晨拋出震撼彈，2021年與秀泰影城合作打造的「台鋁秀泰影城」，因秀泰出現付款異常，欠款金額直逼4000萬，台鋁因此宣布，即起影城暫停營業，未來商場將接管影城營運。對此，秀泰影城也以5點聲明反擊，強調財務健全，全台其餘影城正常營業。

秀泰影城指出，本公司於2021年與MLD台鋁成為合作夥伴，斥資超過台幣8千萬元改裝MLD台鋁影城，打造成擁有全高雄最大ATMOS影廳的「台鋁秀泰影城」。自2021年11月起營運期間也挹注大量資源，但歷經疫情及商圈轉移，導致台鋁秀泰影城發生虧損，本公司遂於2023年初起即與MLD台鋁針對約合內容進行協商，針對租金及相關費用上提出減免及攤還的計畫，但近月該據點的票房仍未見起色，本公司迫不得已只能忍痛於2023年7月4日通知MLD台鋁，秀泰將不再經營台鋁秀泰影城，並提前於2023年8月31日終止租約。

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▲▼「台鋁秀泰影城」即日起結束營業，未來由台鋁商場接管營運。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲MLD台鋁今日凌晨宣布接管台鋁秀泰。（圖／記者許宥孺翻攝）

秀泰影城反控，MLD台鋁與本公司在協商提前終止的相關問題時，卻突然於2023年8月10日片面發聲明要「強行接管」，並於現場突然出現上數十名人員，圍堵所有出入口，不讓本公司人員自由進出，連本公司所有員工帶走私人物品都要簽切結書，因人數遠超過本公司的工作人員，造成員工恐慌。本公司於8月11日凌晨基於避免因發生衝突至本公司員工造成傷害，且直到最後一刻都希望和諧解決，迫不得已僅得同意封存現場現況，絕不同意由MLD台鋁接管，但MLD台鋁竟將本公司自行添加之設備、公司資產、發票、有價票券、會計帳冊等文件，也一並強行封存及接管，除無視於法律外，更完全無視原本雙方的合約精神。

針對台鋁指控欠款部分，秀泰影城表示，提前終止所需支付的違約金以及相關費用，本公司依法均願承擔，本公司也有租賃押金新台幣1000萬元現金MLD台鋁處可供扣抵，但MLD台鋁竟對外散布本公司欠款的金額累積達新台幣數千萬元之多云云，此為MLD台鋁自行片面計算，與事實有極大出入，已嚴重損害本公司的商譽，本公司對此嚴正聲明並澄清。

▲▼MLD台鋁生活商場指控秀泰影城「馬通該修不修」積累嚴重客怨。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼MLD台鋁生活商場指控秀泰影城「馬通該修不修」積累嚴重客怨。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼MLD台鋁生活商場指控秀泰影城「馬通該修不修」積累嚴重客怨。（圖／記者許宥孺翻攝）

至於台鋁也控訴秀泰影城積累消費者嚴重客怨，秀泰對此澄清，本公司向來重視消費者權益，並注重影城的清潔及顧客反應，有客訴處理SOP且台鋁秀泰Google評價4.2顆星，絕非MLD台鋁所聲稱消費者嚴重客怨、影廳清潔，服務管理皆消極處理云云。

最後，秀泰影城強調，此次台鋁秀泰影城因遭MLD台鋁強行接管而結束，至於秀泰集團財務健全，全台其餘影城皆正常營業。

據悉，台鋁商場怒控秀泰集團欠款，這筆金額總計直逼4000萬，其中租金、水電費等基本支出約佔1200-1300萬，其餘則為未按時付款產生的違約金。秀泰影城官網現已將「台鋁秀泰影城」撤下，而「台鋁秀泰影城」現場也已經封板。目前秀泰在高雄僅剩2家影城，包括岡山樂購廣場內的「高雄岡山秀泰」以及夢時代購物中心裡的「高雄夢時代秀泰影城」。

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