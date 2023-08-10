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男大生剛拿駕照就闖禍！遊淡水「連撞10車」釀3傷　1人遭拖行30m

▲淡水竹圍派出所前發生嚴重車禍事故。（圖／記者戴上容翻攝）

▲淡水竹圍派出所前發生嚴重車禍事故。（圖／記者戴上容翻攝，下同）

記者戴上容、閔文昱／新北報導

新北市淡水區竹圍派出所前9日發生一起嚴重車禍事故，一名18歲男大生載著3名同學、朋友到三芝淺水灣遊玩，晚間正準備返回桃園時，疑似恍神連撞10台車，更將一名機車騎士拖行30公尺，所幸騎士無生命危險。警消獲報後已將傷者送醫，詳細事故原因還有待進一步調查釐清。

據了解，肇事大學生今年4月才拿到駕照，事發當天跟爸爸借了WISH休旅車，並搭載3名男同學、朋友從桃園出發，下午3點到三芝淺水灣遊玩，回程時疑似恍神發生車禍，連撞10台車，不僅造成車頭嚴重損毀，現場多輛機車也遭受波及，3名騎士、乘客受傷，其中有機車騎士被拖行30公尺，傷勢最為嚴重，但無生命危險。

▲淡水竹圍派出所前發生嚴重車禍事故。（圖／記者戴上容翻攝）

警方表示，事發地點為淡水區民權、民生路往台北方向，一輛自小客車晚間8點半左右行經該處時，不明原因衝撞行進中及多輛路邊停放機車，其中44歲李姓男子騎士遭拖行，傷勢較為嚴重，另外還有1台機車及後載乘客，因見狀驚嚇自摔，造成四肢擦挫傷。警方獲報後立即前往將受困的李男救出，並將傷者全數送往醫院。

▲淡水竹圍派出所前發生嚴重車禍事故。（圖／記者戴上容翻攝）

警方調查，案發時汽車先擦撞路緣，再掃倒人行道停車格的機車，再下到道路上碰撞行駛的機車。駕駛人聲稱，因恍神才失控撞擊行進中及路邊10部車輛。汽車駕駛人身體無受傷、無飲酒，詳細肇事原因警方已調閱監視器釐清還原，另路旁車損普重機10輛，將持續通知車主製作筆錄後續處理。

▲淡水竹圍派出所前發生嚴重車禍事故。（圖／記者戴上容翻攝）

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