快訊／國家警報狂響！暴雨猛轟4地　5縣市警戒大雷雨

▲暴雨猛烈，台北市路旁積水。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

西南風挾帶驚人水氣，強烈雷雨帶爆發，劇烈降雨狂轟炸，氣象局今(10日)下午16時17分起持續對桃園市、新竹縣、新北市、台北市、基隆市發布大雷雨訊息，並對台北市、新北市、台北市士林區、新竹縣橫山鄉、桃園市復興區等4地發布災防告警，提醒嚴防山區暴雨。

氣象局今(10日)下午16時17分起持續對桃園市、新竹縣、新北市、台北市、基隆市發布大雷雨訊息，雨勢將持續至下午17時15分，提醒慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

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此外，氣象局也對台北市士林區、新竹縣橫山鄉、桃園市復興區等3地發布災防告警，其中氣象局針對新竹縣油羅溪(雞油樹下區域)、桃園市霞雲溪(優霞雲瀑布區)發布災防告警，持續時間至18時17分；並再對台北市雙溪(雙溪淨水場至聖人瀑布)發布災防告警，持續時間至18時18分。

氣象局提醒，上列山區已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並注意安全。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動。

另氣象局也持續對新北市、台北市發布防災告警，持續時間至17時30分；提醒慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

▲▼氣象局針對「基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣」發布大雷雨即時訊息。（圖／氣象局）

大雷雨即時訊息示警區域

基隆市：七堵區

台北市：中山區、內湖區、大同區、士林區、北投區

新北市：淡水區、三重區、汐止區、三芝區、石門區、金山區、萬里區

桃園市：大溪區、龍潭區、復興區

新竹縣：關西鎮、橫山鄉、尖石鄉、五峰鄉