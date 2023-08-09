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大陸 大陸焦點 特派現場

57名「科技專家」今年受邀到北戴河休假　陸媒揭「重要意義」

▲▼今夏「他們」到北戴河休假。（圖／央視）

▲中共中央政治局常委兼中央書記處書記蔡奇探望在北戴河休假的專家。（圖／央視）

記者鄭思楠／綜合報導

中共中央政治局常委兼中央書記處書記蔡奇3日探望在北戴河休假的專家，預料北戴河會議即將召開。據《新華社》消息，8月1日至7日，受黨中央、國務院邀請，57位專家來到北戴河休假。他們是大陸國內科技前沿領域的優秀人才代表，在人工智慧、生命健康、空天科技等諸多領域負責關鍵核心技術攻關榮。

據新聞聯播畫面顯示，鍾南山、張伯禮、張定宇、陳薇4位抗疫功勳均在現場。鍾南山是「共和國勳章」獲得者，張伯禮、張定宇、陳薇是「人民英雄」國家榮譽稱號獲得者。

另外，大陸女太空人劉洋也出現在現場。2012年6月16日，神舟九號將劉洋和景海鵬、劉旺、送入太空，她成為了大陸首位進入太空的女性航天員。

地處河北省秦皇島市的北戴河，曾是中國大陸的「夏都」。中共中央從1953年至1965年，幾乎每年夏天都在當地舉行會議。1966年文革開始後，北戴河辦公一度中斷，到1984年恢復。

2003年中共取消暑期辦公制度，但現任和前任領導人暑期到北戴河休養的慣例延續至今，他們也會在休養之餘碰頭聚會，就當下問題交換看法。

北戴河聚會因此被視為中國大陸高層政治日程的一個特殊時間點。不過，由於大陸官媒鮮少直接披露高層在北戴河的消息，外界只能透過其他相關報導推測「北戴河時間」。

據《澎湃新聞》報導，邀請專家到北戴河休假，是黨和國家人才工作的一項重要制度性安排。自1998年以來，黨中央、國務院已先後邀請22批1300餘位專家參加暑期休假活動。

每年暑期去北戴河休假專家的專業領域都相對集中。今年休假活動的主題為「矢志高水平科技自立自強，投身中國式現代化偉大實踐」。

據新華社此前報導，2001年被邀請的是國防科技專家，2002年被邀請的是社會科學專家，2003年被邀請的是醫務專家和科技專家，2004年被邀請的是西部、東北地區的專家和高技能人才，2005年被邀請的是大陸國家最高科技獎獲得者，2007年被邀請的是教師和教育專家，2009年被邀請的是創新創業創優人才。

報導稱，每年的北戴河專家座談，都是一次「高規格的面談」，中央領導人將直接聽取這些人才精英的聲音。

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