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新竹男分手單親媽「改吃她女兒」挨告性侵　法官一關鍵還清白

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲張姓女子指控陳姓前男友性侵、拍裸照威脅，法官調查後還給陳男清白。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者柯振中／綜合報導

新竹一名陳姓男子先前與一名單親媽媽交往，分手後轉為與單親媽的張姓女兒交往，事後遭張女控告性侵少女、拍裸照威脅。不過，新竹地院審理後發現，張女與陳男交往期間曾經墮胎，後來還在婦產科拍攝舉止親密的合照，因此認定張女誣告，判4個月有期徒刑、不予緩刑。

根據判決書內容，陳男原先是張女母親的男友，2人直到2015年9月間分手，隔年3月陳男轉為跟張女交往，而張女曾經懷孕、墮胎2次，一次是別人的孩子，一次則是陳男的孩子，因此第二次墮胎時，是由陳男陪同到場。

在交往過程中，陳男有要求張女簽借據，原因是2人一起生活的開銷，「我認為是借款」。不過好景不常，2人2018年9月分手，張女也另結新歡，讓陳男感到十分生氣，威脅要公開2人的關係，並且要求張女歸還多年來共計96萬元的生活費。

張女得知以後，轉而控告陳男性侵，指稱對方在母親的租屋處對她伸出狼爪，還拍攝私密照片作為威脅，要求繼續發生性關係、討要96萬元生活費等，當時因為心生恐懼，所以只能簽下借據。

▼張女指控陳男在母親的租屋處對她伸狼爪，甚至還拍下私密照威脅她繼續發生關係、簽96萬生活費借據。（示意圖／記者黃克翔攝）

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

不過，後來法官勘驗2人的對話紀錄，除了發現彼此互稱「親愛的」、「寶貝」以外，陳男陪同張女到婦產科墮胎時，還一起拍攝了舉止親密的照片。

除此以外，陳男與張女除了有許多親密自拍合照，還有許多私密影片、跟家人一起出遊，或是參加宴會、穿著情侶服等照片，法官因此判定張女的指控並非事實。

張女事後被依照誣告罪起訴，新竹地院法官認為，張女明明知道陳男沒有強制性交、妨害性自主及恐嚇取財的行為，卻因為發生金錢糾紛，而虛假捏造案件，控訴陳男，導致陳男有受重罪刑事追訴、處罰的高度風險，且犯案後都否認犯行、態度不佳，因此依照誣告罪，判張女4個月有期徒刑、全案仍可上訴。

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