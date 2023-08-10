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女染食腦變形蟲死亡！衛生單位急追感染源　池水檢測最快一周有結果

▲▼疾病管制署曾淑慧發言人說明國內出現福氏內格里阿米巴腦膜腦炎個案。（圖／疾管署提供）

▲疾病管制署曾淑慧發言人說明國內出現福氏內格里阿米巴腦膜腦炎個案。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

北部一名30多歲女性感染俗稱「食腦變形蟲」的福氏內格里阿米巴腦膜腦炎，發病到死亡僅7天，由於發病前曾經兩度前往新北市某室內親水設施，衛生單位已經要求預防性停業，並進行環境採檢，以釐清感染來源。疾管署發言人曾淑慧今（10）日說明最新調查進度，已經完成池水的環境採檢，最快1周，慢則2到3周，檢驗結果就可以出爐。

疾病管制署昨（9）日晚間公布國內時隔12年出現第二起福氏內格里阿米巴腦膜腦炎死亡病例，曾淑慧表示，個案為北部30多歲女性，於7月26日出現頭痛及肩頸僵硬症狀，再出現發燒、畏寒、頭痛、頸部疼痛抽搐就醫，後續病程進展快速，於8月1日死亡。後續診療醫院通報不明原因腦炎，採集檢體送疾管署實驗室檢驗，確認為「福氏內格里阿米巴原蟲(Naegleria fowleri)」感染所導致的腦膜腦炎。

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調查死者近期無國外旅遊史，發病前曾前往室內親水設施遊憩，曾淑慧今表示，昨晚地方衛生局已經進行環境採檢，但池水檢驗檢體需濃縮及前處理，續抽核酸進行PCR，若陽性尚需定序。且因環境檢體之核酸濃度品質不如人體檢體，可能需重複復驗，檢驗結果快的話一周，但慢也可能需要2~3周。

疾管署指出，福氏內格里阿米巴原蟲為淡水湖泊、河流中自然生存的單細胞寄生蟲，喜好溫暖環境，能生存於46℃的溫熱環境中，在更高的溫度下也可短暫存活。溫暖的淡水(如湖泊及河川)、溫泉水、工廠排出的溫水、含氯量不足的游泳池、熱水器及土壤中都可發現其蹤跡。

人類可能在自然水域活動時，將病原體吸入鼻腔，並沿著嗅覺神經進入腦部而發病，但喝下遭病原體污染的水則不會被感染，也不會透過人與人接觸傳播，人類病例罕見。該疾病潛伏期約1-7天，發病後病程進展快速，初期症狀為頭痛、發燒、噁心、嘔吐，之後出現頸部僵硬、抽搐、意識變化、譫妄、昏迷等腦炎症狀，發病後死亡率約99%。

疾管署提醒，福氏內格里阿米巴原蟲好發於夏季，籲請民眾於戲水或泡溫泉等活動時，應避免水進入鼻腔，或避免將頭部浸泡於水中，於自然水域戲水時，亦應避免攪動底部池水或淤泥；戲水或泡溫泉後出現發燒、頭痛、噁心或嘔吐等症狀，應儘速就醫，並告知醫護人員相關接觸史。

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