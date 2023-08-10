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他搭車遇乘客「1沒品行為」！一票苦主哀嘆：還一臉得意的樣子

▲▼台鐵自強號,自強號車廂,台鐵車廂。（圖／記者賴文萱攝）

▲自強號。（圖／記者賴文萱攝）

記者朱祖儀／綜合報導

在列車上難免會不小心打翻飲料，但不應該裝傻不處理！近日一名網友抱怨，搭乘台鐵自強號要去花蓮，結果有乘客在車上打翻水，卻只把水壺撿起來就裝沒事，下秒還直接坐回位子，讓他相當不滿，怒罵「真的有夠差勁」。文章曝光後掀起討論，也有許多苦主分享自己碰到的狀況。

原PO以「素質可以再差一點沒關係。」為題在Dcard發文表示，最近搭乘自強號從台北前往花蓮，但在羅東站停靠時，有一群年輕人上車，其中一人不小心把水壺掉到地上，結果裡面的水都灑出來了，不過對方卻只把水壺撿起來就坐下了，放著那攤水不處理。

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▲▼。（圖／翻攝自Dcard）

▲有人打翻水卻不處理。（圖／翻攝自Dcard）

過了一段時間，水蔓延好幾排座位，連原PO的包包都遭殃，他急忙請台鐵派清潔人員來處理。結果清潔人員到場詢問，「是誰打翻的？」那群人也不回應，就連清潔人員為了方便打掃，請他們站起來，對方也充耳不聞，繼續坐著滑手機，直到說第二次才終於起身，讓他看了不禁想搖頭，直言「素質真的有夠差勁！」

文章曝光後，網友紛紛表示「好誇張」、「一點羞恥心都沒有」、「建議當場跟他講，機會教育一下」、「超沒品的…換作是我應該會公然在他附近大聲碎碎念，『誰啊水漏出來了，還不清！太沒水準了』」、「包包曾被前前前排的人弄濕的新自強號苦主」、「這種人在我們店我也是見怪不怪了，連個對不起也不會說，也不會不好意思」、「沒公德心的屁孩」。

也有人分享自己的經驗，「上次捷運也遇到一個飲料掉地板漏一點點出來的，我想說好心借他衛生紙擦地板，他居然擺手跟我說：『不用，沒滴到我～』是叫你擦地板，不是擦你的鞋」、「我遇過在公車上打翻可樂的，也是不講，結果流滿地」、「之前在公車上，隔壁坐的妹妹直接開水壺在公車上洗手，全都倒在地板還一臉得意的樣子，真的看不下去」、「水就不錯了，我之前遇過咖啡的，還流到我包包下面喔」。

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