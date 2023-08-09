　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

卡努明登陸南韓！虎航「桃園－釜山來回航班」全延後一天

▲▼Tigerair,台灣虎航,台虎,客機,航班,空中巴士A320,B-50008,出國,旅遊,松山機場,航空業,觀光,Airbus A320,開放國門,邊境管制,邊境解封。（圖／記者李毓康攝）

▲虎航航班因颱風延後。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

卡努颱風今日通過日本九州以西海域，明日登陸南韓，台灣虎航明日往韓國釜山的來回航班均延後至11日飛行。

虎航表示，受卡努颱風路徑及外圍環流影響，基於飛行安全考量，8月10日IT606 桃園-釜山航班延後至8月11日15:40起飛；IT607 釜山-桃園航班延後至8月11日20:05起飛。

[廣告]請繼續往下閱讀...

虎航表示，實際的航班起、降情況，將依天氣狀況調整，各航班最新離到時間，仍以各機場公佈為準。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／中華男籃宣布棄賽！
捷運站外虐狗　小黑滿身血死亡
靜宜女大生回台會被抓？　警方回應了
「手寫」改發票號碼　騙過40家超商銀行領33萬獎金
林襄姐弟戀　日網認出「胸口LOGO」同步心碎
張育成遭DFA　葉總分析：一定有球隊需要
10歲血癌女童「想當新娘子」結婚了　圓夢12天離世
女大生揭系上一半吸大麻　衛福部公布「最新數據」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

越南法國麵包520人不適！3檢體含沙門氏桿菌　還驗出仙人掌桿菌

獲教育部頒發逾百萬獎學金　台科大生赴歐逐夢擴展視野

北捷悶熱惹民怨！ 能源局稱「沒限溫令」　 網炸鍋：文字遊戲？

妹子工作忙「收到外送驚喜」卻噴1299　訂餐男反應...全場炸鍋

卡努明登陸南韓！虎航「桃園－釜山來回航班」全延後一天

交往4年準備同居！「棉花糖女孩」突被分手　男友怨：壓力超大

全球第二大自行車零件廠大量解雇　台中市府證實：3百派遣工被炒

跟檢疫犬上下班！防檢署徵4名領犬員　薪資36K起跳

4年前慘遭祝融⋯巴黎聖母院VR重現！360度近距離欣賞末日審判之門

藍黨團批前瞻建設讓地方財政瀕破產　交部：縣市自評負擔後提出

蔡依林吃碳水早餐「戳笑穴」　網笑：我只聽到哈哈哈哈哈

超猛女店員徒手搏鬥搶匪　一個打兩個擊退拍手狂喜

洪詩懷孕了！李運慶得知落淚　初期出血不穩「連散步都禁止」

黃捷領黨證！正式加入民進黨　親曝原因反嗆酸民：無須崩潰

高雄轎車迴轉遭撞5人送醫　1女已懷孕22周...幸皆輕傷

媽站電桿後和阿金玩躲貓貓　牠經過數次沒發現：在哪裡

約戰老高！尼克星嗆手法拙劣　「我抄襲被罵成狗...網友雙標」

小主人專屬「貓咪停車場」　牠厭世躺平滿身車不敢生氣

嫌酒吧太熱就亮槍抵腦 基隆囂張男上膛畫面曝！

賴慧如離婚3年爆要再婚了！　慶生趴「甜收男友鑽戒」

越南法國麵包520人不適！3檢體含沙門氏桿菌　還驗出仙人掌桿菌

獲教育部頒發逾百萬獎學金　台科大生赴歐逐夢擴展視野

北捷悶熱惹民怨！ 能源局稱「沒限溫令」　 網炸鍋：文字遊戲？

妹子工作忙「收到外送驚喜」卻噴1299　訂餐男反應...全場炸鍋

卡努明登陸南韓！虎航「桃園－釜山來回航班」全延後一天

交往4年準備同居！「棉花糖女孩」突被分手　男友怨：壓力超大

全球第二大自行車零件廠大量解雇　台中市府證實：3百派遣工被炒

跟檢疫犬上下班！防檢署徵4名領犬員　薪資36K起跳

4年前慘遭祝融⋯巴黎聖母院VR重現！360度近距離欣賞末日審判之門

藍黨團批前瞻建設讓地方財政瀕破產　交部：縣市自評負擔後提出

快訊／國1高架轎車猛撞緩撞車！車頭爛毀滿地碎片…回堵5K

日出茶太推海綿寶寶聯名　估帶動2位數成長商機

周典論幫郭台銘辦造勢踩黨紀紅線？　國民黨：郭又還沒宣布參選

全島偷透透！22歲男8天狂盜「500張寶可夢遊戲卡」　淒慘下場曝

集結30種異國美食！東南亞市集8／12登場　還有越式法國麵包競賽

王思佳父親節PO照歪樓　「花蓮之花」美貌曝光

越南法國麵包520人不適！3檢體含沙門氏桿菌　還驗出仙人掌桿菌

臻鼎估PCB下半年逐步回溫　子公司鵬鼎將赴泰國設廠

世大運中華英雄返國餐會　彭名揚喊話亞運「奔著獎牌去」

推輪椅撞上門檻翻覆！長照工害老婦重摔撞頭亡　粗心下場出爐

張震嶽搶救溺水男CPR畫面曝　幫上擔架：聽尖叫聲預感不妙

生活熱門新聞

爆熱戀林襄！馬傑森「高顏值前任」被挖出　鄉民：超級正

遊日本「台人1穿搭犯大忌」　友驚：沒事不會穿

全球第二大自行車零件廠驚爆大量解雇　市府證實：300多名派遣工遭資遣

台南濟公40年首神諭！下半年這2生肖易出事

蔡阿嘎「18禁交纏」AV女優！　粉絲全看傻

限時5天！小7、全家「隱藏優惠」來了

啦啦隊正妹走光啦！　「電風掀裙底」全直擊

全台連下3天　朵拉颱風最快命名時間曝

「蒟蒻講幹話」上傳新片　他曝發死訊原因

1人群組叫什麼？他曬出2個字　全場笑：跟你一樣

比雙颱更要堤防它　明後下更大恐致災雨

要降溫了！　雨擴全台「下整天」地區曝

爆熱戀馬傑森「林襄禁愛令離隊？」網搖頭曝原因

快訊／雨區擴大！　6縣市大雨

更多熱門

相關新聞

帝爺公蛇父親節又現身！天受宮：提醒民眾防颱

帝爺公蛇父親節又現身！天受宮：提醒民眾防颱

名間鄉天受宮連續44年的端午節期間都有大頭蛇現身，也被尊稱為「帝爺公蛇」，而今年繼先前在杜蘇芮颱風當天出現，大頭蛇又在8日當天於廟裡現蹤；由於時值卡努颱風離去不久、氣象局新發布「蘭恩」颱風形成，廟方認為「帝爺公蛇」意在提醒民眾記取風災慘痛教訓、做好防颱準備工作。

許淑華稱國軍救災未到位　綠曝支援人數：她可能新上任不清楚

許淑華稱國軍救災未到位　綠曝支援人數：她可能新上任不清楚

出國注意！雙颱撲日韓最新動態曝

出國注意！雙颱撲日韓最新動態曝

北京洪災33死！災後基本恢復得花1年

北京洪災33死！災後基本恢復得花1年

卡努將走空前路徑貫穿南韓　濟州69航班停飛

卡努將走空前路徑貫穿南韓　濟州69航班停飛

關鍵字：

颱風航班

讀者迴響

熱門新聞

張育成清空置物櫃　確定遭紅襪DFA

林襄爆秘戀小4歲棒球鮮肉！

爆熱戀林襄！馬傑森「高顏值前任」被挖出　鄉民：超級正

林襄「浴室泡澡」結緣21歲球星馬傑森！IG互動露餡

樂天女孩離隊就閃婚　他帶頭娶「敵隊」轟動中職

阿宏事件重演？台中妹南下見網友被丟包

館長見她胸快跑出來　賴品妤回應了

交往張惠妹12年！男友罕見放同框照

遊日本「台人1穿搭犯大忌」　友驚：沒事不會穿

林襄秘戀樂馬傑森！經紀人回應了

林襄與馬傑森熱戀！球團回應　今晚去應援

全球第二大自行車零件廠驚爆大量解雇　市府證實：300多名派遣工遭資遣

台南濟公40年首神諭！下半年這2生肖易出事

蔡阿嘎「18禁交纏」AV女優！　粉絲全看傻

21歲妙齡女南下見網友　「公園散步」後慘被丟包

更多

最夯影音

更多
蔡依林吃碳水早餐「戳笑穴」　網笑：我只聽到哈哈哈哈哈

蔡依林吃碳水早餐「戳笑穴」　網笑：我只聽到哈哈哈哈哈
超猛女店員徒手搏鬥搶匪　一個打兩個擊退拍手狂喜

超猛女店員徒手搏鬥搶匪　一個打兩個擊退拍手狂喜

洪詩懷孕了！李運慶得知落淚　初期出血不穩「連散步都禁止」

洪詩懷孕了！李運慶得知落淚　初期出血不穩「連散步都禁止」

黃捷領黨證！正式加入民進黨　親曝原因反嗆酸民：無須崩潰

黃捷領黨證！正式加入民進黨　親曝原因反嗆酸民：無須崩潰

高雄轎車迴轉遭撞5人送醫　1女已懷孕22周...幸皆輕傷

高雄轎車迴轉遭撞5人送醫　1女已懷孕22周...幸皆輕傷

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面