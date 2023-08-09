卡努明登陸南韓！虎航「桃園－釜山來回航班」全延後一天

▲虎航航班因颱風延後。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

卡努颱風今日通過日本九州以西海域，明日登陸南韓，台灣虎航明日往韓國釜山的來回航班均延後至11日飛行。

虎航表示，受卡努颱風路徑及外圍環流影響，基於飛行安全考量，8月10日IT606 桃園-釜山航班延後至8月11日15:40起飛；IT607 釜山-桃園航班延後至8月11日20:05起飛。

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虎航表示，實際的航班起、降情況，將依天氣狀況調整，各航班最新離到時間，仍以各機場公佈為準。