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大陸 大陸焦點 特派現場

美國從中國進口年減24%　墨西哥躍為最大貿易夥伴

▲▼中美關係,美中關係。（圖／CFP）

▲中美貿易情況近年出現明顯變化。（圖／CFP）

文／中央社台北7日電

美國官方數據顯示，今年1至5月，美國從中國進口年減24%，墨西哥躍升美國最大貿易夥伴。美國公司努力減少對於中國供應鏈依賴，墨西哥、越南、泰國漸動搖中國世界工廠地位。

美中貿易戰、美中科技戰等衝突背景下，美國公司努力減少對於中國供應鏈依賴。華盛頓郵報6日報導引述美國官方數據指出，今年1至5月，美國從中國進口年減24%；中國全球製造業中心地位面臨挑戰，墨西哥、越南、泰國逐漸取代中國的主導地位。

報導提到，政經力量推動了供應鏈轉移。美國川普（Donald Trump）政府執政期間對於約2/3中國商品課徵關稅，導致新訂單減少；中國勞工薪資上漲也削弱了中國過往競爭優勢，中國領導人習近平以國家為經濟戰略中心、打擊相關民營企業、對美警戒態度等作為使得美中商業關係愈加冷淡。

▲▼人民幣，美金，中美貿易戰。（圖／CFP）

惠普（HP）、史丹利百得（Stanley Black & Decker）、樂高集團（Lego Group）等公司持續重新定位供應鏈，除了避免美中超級大國競爭夾擊風險外，另也是為了長期戰略布局，用更接近客戶消費地的方式生產商品。

墨西哥在今年早些時候成為美國最大貿易夥伴，製造商傾向區域供應網、不是全球供應鏈。對於希望設點中國以外鄰近區域的公司來說，越南、泰國成為了主要替代選擇；印度也吸引了蘋果（Apple）等製造商，蘋果計劃加強在印度的iPhone生產。

報導引述康乃爾大學（Cornell University）教授普拉薩（Eswar Prasad）分析指出，墨西哥、印度、越南等國家利用全球供應鏈重組機會，削弱中國在世界製造業中的比重；不過短期內不會從根本上改變中國主導地位，因為事實是當前沒有其他經濟體可以比得上中國製造業的規模、範圍。

標準普爾（S&P）全球市場情報數據顯示，中國在美國個人電腦進口比重從2016年61%降至去年45%；在同個期間，中國在美國印表機進口比重從48%降至23%。儘管如此，中國坐擁現代化港口、高速公路、工廠群聚等條件，這是其他國家未能比擬的優勢，中國供應商仍主導電動汽車電池、廚具和鋁門窗框等市場。

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