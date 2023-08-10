限時4天！超商「美式23元、拿鐵33元」爽喝　再送1包米或衛生紙

▲7-11門市推出「CITY CAFE大杯美式2杯55元」、「CITY CAFE大杯拿鐵2杯77元」。（圖／7-11提供）



記者周姈姈／綜合報導

趁便宜先買起來！就有超商推出最新咖啡優惠，民眾最愛喝的大杯美式下殺2杯55元、大杯拿鐵2杯77元，且現在還可搭配滿額折扣，滿額最高可直接折抵150元，也就是說，若購買38杯大杯美式，折扣後單杯只要23元，大杯拿鐵28杯折扣後為928元，等於單杯33元，買到就是賺到。

7-11門市推出咖啡飲品優惠，即日起至8/13止，品項有「CITY CAFE大杯美式2杯55元」、「CITY CAFE大杯拿鐵2杯77元」及「CITY PRIMA橙香陽光冰磚／檸靜時光冰磚精品美式優惠價80元」。

▲▼7-11咖啡優惠搭配滿額折扣省越多。（圖／翻攝自7-11門市群組）



以上活動期間7-11要再加碼滿額折扣，OPEN POINT會員消費滿888元立折100元，憑icash 2.0、icash pay、悠遊卡或悠遊付支付再折50元，等於最高可折150元；舉例來說，大杯美式38杯搭配折扣後是895元，等於單杯只要23元，大杯拿鐵28杯折扣後為928元，等於單杯33元。

不僅如此，會員結帳金額滿888元可免費兌換1件指定商品，品項有衛生紙1串、米1公斤、紅蔘飲3包或濕紙巾70抽3入裝，實際兌換商品以門市庫存為準。

另外，今年七夕為8/22，準備要給另一半什麼驚喜呢？7-11門市即將開賣「進口空運玫瑰」，花色為充滿熱情的經典紅色，8/19起至8/22止限時開賣。

▲7-11門市將在8/19起至8/22止開賣「進口空運玫瑰」。



▲可頌買1送1限時1天登場。（圖／八月堂提供）

八月堂將於8/17祭出限時1天「可頌買1送1」優惠，當天下午2點凡於各門市買1盒可頌（6入），就可免費再吃1盒，並以價低者贈，每店限量50組，每人限購1組，數量有限、送完為止，提醒季節商品皇家榴槤卡士達不適用此優惠，且買還送環保不織布提袋1個。

另外，8月壽星再加碼於8/11起至8/31在大坪林概念店2樓內用消費，出示證件就送「北海道布丁1份」，結帳則再享85折優惠，提醒每人須點主餐1份。