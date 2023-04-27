用青春成就媽媽與你　「海芙時光機」翻轉時光歲月

▲方穎涵醫師建議在醫美保養上，海芙音波可以搭配其他針劑做複合型保養，讓五官整體更自然有型。（圖／佳思優整形醫美診所提供，下同）

消費中心／綜合報導

母親節即將到來，想送特別的禮物給媽媽，也想好好犒賞自己一下。近幾年來電音波保養盛行，不管是緊緻臉部線條或雕塑身材，創新的緊膚科技都能解決不同的老化現象。其中又以「第三代海芙音波」以多元的探頭來滿足不同年齡層的女性，由於幾乎沒有恢復期，確實成為近幾年來的保養新趨勢。

海芙音波神助攻 找回遺失的青春

不管是媽媽或是婆婆，只要是女人都擁有過青春年華的時光。不過歲月不饒人，在年過25歲後流失的膠原白也找不回來，即使靠每日勤奮的保養與化妝也遮蓋不住。佳思優整形醫美診所鄒政家醫師觀察到，不同年紀的患者，所在意的問題也不相同；如年輕女性追求完美，特別在意臉部對稱度或微下垂的嘴邊肉、雙下巴等局部細節；以媽媽族群來說，多半想延緩肌膚老化的速度，減緩眼周紋路、增加臉上豐潤緊實度，這些都可以透過非侵入式、無創傷、低恢復期的「第三代海芙音波拉提」來找回遺失的青春。

▲鄒政家醫生使用6.0的鉑金探頭來處理年輕女性在意的嘴邊肉。

鄒政家醫師指出，第三代海芙音波具有7種深度的探頭，可以針對不同深度的部位進行治療，除了臉部可以達到小V臉，連身體局部脂肪與鬆弛都能改善。尤其去年新發表的13mm探頭，更能平均消除腹圍約兩公分，助攻「追求完美」的產後媽媽或想「微雕塑」曲線的女性縮小腰圍和小腹。

可客製化複合式療程 連醫生也愛上第三代海芙音波

最近剛成為新手媽媽的佳思優診所方穎涵醫師也大方表示，自己不管在孕前或是產後，都有偷偷靠海芙音波維持自己的青春時光！對於許多怕痛的女性患者，第三代海芙音波更提供客製化的能量與參數來適應不同的需求，除了舒適升級，效果更加分，大大降低愛美者的不安全感，獲得良好口碑。

▲隨著緊膚科技的進步，讓母親節禮物選擇又多了一項！

過去大家對醫美整形的印象總是「假假的」、「繃繃的」，常被喻為所謂的「塑膠臉」。方穎涵醫師針對這樣的問題指出，其實有時候單一醫美項目不要做太多，應由專業醫師評估搭配複合式療程，「1+1>2」相輔相成效果更好，而海芙音波就很適合搭配針劑「修修臉」，像是最易顯老的眼周，以音波來減少眼周細紋，再利用肉毒桿菌素放鬆動態紋路，視覺年齡也就隨之減輕。

原廠正貨，陪媽咪安心找回青春

送禮除了送到心坎裡之外，更要在乎的是100%安心安全的原廠正貨。畢竟媽媽的臉蛋只有一張，更需要小心謹慎選擇！除了透過醫療院所之合格證書、辨別商品真偽，也能以手機掃描QR Code，來確認施做診所是否為原廠授權，才能確保施打品質及效果，實現媽媽理想中的安心保養喔！