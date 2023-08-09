相隔12年！台灣又見「食腦變形蟲」個案　30多歲女玩水後發病7天亡

▲疾管署發言人曾淑慧，資料照。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今（9）日公布國內出現俗稱「食腦變形蟲」的福氏內格里阿米巴腦膜腦炎死亡病例！個案為北部30多歲女性，發病到死亡僅7天，此為12年來首見，也是國內歷來第2例個案。調查死者近期無國外旅遊史，發病前曾前往室內親水設施遊憩，目前地方衛生局已經進行環境採檢，並且預防性停業、環境清消。

疾管署副署長曾淑慧表示，這名個案於7月26日出現頭痛及肩頸僵硬症狀，再出現發燒、畏寒、頭痛、頸部疼痛抽搐就醫，後續病程進展快速，於8月1日死亡。診療醫院通報不明原因腦炎，採集檢體送疾管署實驗室檢驗，確認為「福氏內格里阿米巴原蟲(Naegleria fowleri)」感染所導致的腦膜腦炎。

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依疾管署監測資料顯示，福氏內格里阿米巴腦膜腦炎於1965年在澳洲發現首例人類感染病例，國際間近5年於巴基斯坦(信德省)及美國持續有零星個案，巴基斯坦每年約10例，而美國每年約5例，以7-8月為多；我國曾於2011年確診1例因接觸溫泉水感染福氏內格里阿米巴腦膜腦炎死亡病例。

疾管署指出，福氏內格里阿米巴原蟲為淡水湖泊、河流中自然生存的單細胞寄生蟲，喜好溫暖環境，能生存於46℃的溫熱環境中，在更高的溫度下也可短暫存活。溫暖的淡水(如湖泊及河川)、溫泉水、工廠排出的溫水、含氯量不足的游泳池、熱水器及土壤中都可發現其蹤跡。

人類可能在自然水域活動時，將病原體吸入鼻腔，並沿著嗅覺神經進入腦部而發病，但喝下遭病原體污染的水則不會被感染，也不會透過人與人接觸傳播，人類病例罕見。該疾病潛伏期約1-7天，發病後病程進展快速，初期症狀為頭痛、發燒、噁心、嘔吐，之後出現頸部僵硬、抽搐、意識變化、譫妄、昏迷等腦炎症狀，發病後死亡率約99%。

疾管署提醒，福氏內格里阿米巴原蟲好發於夏季，籲請民眾於戲水或泡溫泉等活動時，應避免水進入鼻腔，或避免將頭部浸泡於水中，於自然水域戲水時，亦應避免攪動底部池水或淤泥；戲水或泡溫泉後出現發燒、頭痛、噁心或嘔吐等症狀，應儘速就醫，並告知醫護人員相關接觸史。