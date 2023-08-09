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20歲女神隱1年！奶奶大罵「狠心」躲被窩偷哭　她請網友尋人

▲▼20歳女神隱1年！奶奶大罵「狠心」躲被窩偷哭　她請網友尋人。（圖／瓊瑩授權提供）

▲女網友瓊瑩發文求助，希望網友幫忙找她20歲的姪女黃怡禎。（圖／瓊瑩授權提供）

記者鄒鎮宇／綜合報導

女網友瓊瑩日前發文表示，20歲的姪女黃怡禎為了朋友跟家人吵架，隨後離家斷聯1年多，讓家人們非常擔心，奶奶甚至經常躲在被窩內偷哭。由於報警後仍無法找到人，瓊瑩決定發文尋求網友的幫忙，「好歹也回來看奶奶，或打通電話報平安」。

瓊瑩表示，姪女黃怡禎當時說要跟朋友到外地打工，因此與家人起了衝突，趁大家熟睡時偷偷帶著行李出門，雖然她們報警求助，但經過1年多仍沒有任何消息，連姪女的手機都不明原因停用，讓他們非常絕望，「不知道姪女現在人在何處？生死未卜？彷彿人間蒸發」。

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▲▼20歳女神隱1年！奶奶大罵「狠心」躲被窩偷哭　她請網友尋人。（圖／瓊瑩授權提供）

▲奶奶為了黃怡禎，時常躲在被窩內哭泣。（圖／瓊瑩授權提供，下同）

瓊瑩說，姪女是她跟爺爺、奶奶一手帶大的，因此她們都非常想對方，也因聽說姪女跑到高雄後出境到國外，擔心對方是否被騙到柬埔寨，「失聯一年多了，倦鳥總該歸巢…在外玩累了，記得回家」，「奶奶說妳怎麼那麼狠心，一通電話也沒？難道都不想奶奶和小姑姑嗎？朋友再怎麼好也比不過家人啊」，「奶奶擔心妳經常躲在被窩哭…好歹也回來看奶奶，或打通電話報平安」。

許多網友看完紛紛留言關心，「幫妳問問」、「真的很揪心，希望平安歸來」、「被拐喔？清純幼齒，被控制了嗎？希望沒事」、「先報警查一下出入境記錄，看在國內或國外」、「如果透過正常管道，還是找不回，可以去請示中壇元帥」、「失聯一年多，可以去問看看大甲媽，有沒有辦法帶她回家」。

【聯繫家屬請點】

▲▼20歳女神隱1年！奶奶大罵「狠心」躲被窩偷哭　她請網友尋人。（圖／瓊瑩授權提供）

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