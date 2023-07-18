秦剛去哪兒了？　外媒追問多日得到回應：沒有可提供的信息

▲大陸國務委員、外交部長秦剛。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

外界關心，自6月25日起便無公開行程的國務委員兼外長秦剛已近一個月「神隱」，在大陸官場上十分罕見，13日舉行的東盟（10＋1）外長會也由層級更高的中共中央外事辦主任王毅出席。除了秦剛「染疫」休養的消息外，也有部分自媒體渲染秦剛或涉入「感情」或是「重大事件」等問題，傳言甚囂塵上，不免讓人好奇，「秦剛去哪兒了？」

▲大陸外交部官網內的部長動態停留在6月25日會見越南外長裴青山。（圖／翻攝大陸外交部官網）

秦剛的行蹤成迷，讓外媒十分關注。在數日前的外交部記者會上，發言人汪文斌被問及秦剛去向時，翻找資料時間長達數十餘秒，最終給出「此前已介紹過相關情況」的回答。而另一位發言人毛寧在昨（17）日的例行記者會上同樣被問到秦剛的相關情況，毛寧則是回答，「沒有可提供的信息。」

據了解，秦剛自6月25日後便沒有公開行程，至今已神隱20餘天，這情況發生在負責對外關係有著舉足輕重地位的大陸「副國級」官員身上，實屬罕見。由於秦剛並未出席公開行程，坊間也有諸多傳言，大陸旅美學者鄧聿文便爆料，秦剛和涉間諜罪的鳳凰衛視女主持人有「非正常關係」；也有港媒透露，秦剛只是染疫，休養大半個月便會重出江湖。

▲大陸外長秦剛（圖右）與美國國務卿布林肯（圖左）會面。（圖／路透）

公開資訊顯示，秦剛現年57歲，為大陸外交部第12任部長，同時他也是擁有「副國級」身份的國務院國務委員。秦剛在接任外長前為駐美大使，在2022年底便接下外長一職，他在外交部歷練完整，還曾於禮賓司、新聞司擔任過司長，被大陸官媒譽為「舉止優雅，具有分寸的職業外交官」。