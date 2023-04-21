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姊妹失散14年！台中警苦尋2周助團圓　姊憂心問：她還在嗎？

▲▼一對姊妹失散14年，台中警方找尋2周後，讓2人久別重逢，妹妹淚流滿面。（圖／民眾提供，下同）

▲▼一對姊妹失散14年，台中警方找尋2周後，讓2人久別重逢，妹妹淚流滿面。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

家住新北市三重區的68歲王姓婦人，有天夢見61歲、和她最親的妹妹在找她，她開始心生不安，由於2人已失散14年，不知這輩子能否再見到面，因此南下台中向警方報案，員警透過各種抽絲剝繭，終於在2個禮拜後找到妹妹。員警上門拜訪時，妹妹先是驚訝怎麼會有警察找上門，後來得知是姊姊託人找尋，這才痛哭失聲，淚流滿面，員警當場打電話給姊姊，姊第一句就說「她還在嗎」，姊妹倆久別重逢，連員警也開心不已。

王姓婦人到台中市第四分局南屯派出所報案指出，一家人原本同住在台北市北投區，2009年時父親過世，祖產遭到變賣，導致家人流離失所，她搬到三重，妹妹不知去向，後來輾轉得知住在台中，但窮盡任何聯繫管道，仍然找不到妹妹，王婦一度以為今生再也看不到妹妹，尤其是前陣子夢到妹妹，更讓她寢食不安，憂心不已。

▲▼一對姊妹失散14年，台中警方找尋2周後，讓2人久別重逢，妹妹淚流滿面。（圖／民眾提供，下同）

南屯派出所徐姓員警得知後主動積極協尋，他透過妹妹名字、身分證字號，抽絲剝繭，這才得知妹妹住在台中市東區，但多次前往都撲空，後來詢問鄰居關於妹妹的生活作息、出入狀況，終於在2個禮拜後的某日下午找到妹妹，讓失散14年的姊妹重逢。

徐員敲門後，妹妹出來應門，一頭霧水的心想怎麼會有警察找上門，徐員解釋是姊姊報的案，妹妹一聽是姊姊在找她，感到非常驚訝，還以為是在開玩笑，後來得知真的是姊姊在找她，她當場痛哭失聲，「姊，我好想妳」。

徐員立即回電給姊姊報告好消息，姊姊一接電話，語氣擔憂的問「她還在嗎？」得知妹妹平安，這才放下心，而一旁的妹妹聽到姊姊的聲音，則是情緒激動，泣不成聲，徐員將姊妹倆電話互給對方後，內心也相當興奮，算是完成一次不可能的尋人任務。

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