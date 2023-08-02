防颱採買必看！量販超市增1倍以上備貨量　生鮮蔬果泡麵優惠一次看

▲因應民眾防颱採買需求，各大超市、量販、超商提高備貨量，也推出相關優惠。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

因應卡努颱風來襲，量販超市也備足貨量，滿足民眾防颱採買需求。全聯表示將增加多1被的蔬果備貨量，還有多款優惠；而大潤發也表示生鮮蔬果類貨源充足，除了蔬果折扣外，還有即日起~8/10還有多款熟食促銷，另也有多款雨衣、雨鞋、鞋套等商品，方便消費者一站購足。

▲全聯蔬果提高備貨量，也推出多種優惠。（圖／記者林育綾攝）

全聯因應卡努颱風增加蔬果備貨量，針對蔬果、魚肉、麵包、餅乾、泡麵、水、罐頭等防颱物資重點商品皆備貨充足，也推出多種蔬果優惠，像是即日起至8/10，紐西蘭陽光金圓頭奇異果特價79元/3粒；即日起至8/31，紐西蘭富士蘋果特價23元/粒、95元/5粒。8/4-8/6期間，還有A級杏鮑菇（400g)，原價68元，特價55元；玉米筍（非基因改造）95克原價32元，特價29元。

海鮮、肉品也供貨無虞，即日起至8/10推出挪威鮮鯖魚切片 (無鹽），原價129元/盒，特價99元/盒，買2盒再現折10元；魷魚一夜干原價139元/包，特價228元/2包；國產去骨雞腿排單盒特價139元，特價2盒259元；美國牛肋條每100g特價57元。

而覆熱就能開動的美味堂，8/3-8/7期間推出鮮筍排骨湯原價189元，特價175元；甜點方面，We Sweet 蜂蜜蛋糕即日起至8/10特價65元；阪急麵包奶油手撕包8/4～8/31原價30元，特價27元。各種防颱商品需求，全台超過1100家門市都買得到，方便民眾一站購足。

▲大潤發即日起至8/10有多款熟食促銷。（圖／業者提供）

大潤發也表示，生鮮蔬果類貨源充足，8/3前還有小白菜、青江菜優惠，原價27元，特價25元；台灣牛蕃茄原價59元，特價55元。即日起至8/10更有多款熟食促銷，好比滷牛肚絲100g，原價74元，特價65元；黑胡椒豬排便當，原價89元，特價第2件79元。

而針對颱風可能帶來的雨勢，大潤發防颱專區備有多款雨衣、雨鞋、鞋套等商品，例如達新牌莘睿型套裝風雨衣，原價999元，特價899元；尼龍配色雨衣，原價579元，特價499元。

▲7-11針對防颱採買，如瓶裝水、泡麵等，提高備貨量並祭出優惠。（圖／業者提供）

另外，超商如7-ELEVEN針對泡麵、個人化冷凍品、常溫及冷藏飲料、零食、罐頭麵包及早正餐…等商品，於住宅型、幹道型、交通轉運站型等重點商圈增加1倍以上備貨量，雨具等民生用品則增加1.5倍。

7-11 除了備貨量增加，颱風天在家必備的瓶裝水也推出包含PH9.0 鹼性離子水、UNI water等指定品項，最低「第2瓶5折、第2瓶10元」等優惠；同步推出韓國濟州SamDaSoo火山岩盤礦泉水「第2瓶5折、第2箱5折」，指定袋裝零食任選2件79折、4件75折，多款進口麵食指定品項任選第2件6折，滿足民眾就近採買囤貨需求。