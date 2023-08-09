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險成城中城翻版！北市精華區50年興隆整宅失火　走廊驚見瓦斯桶

▲▼興隆整宅,A區,老宅,都更,。（圖／記者賴志昶攝）

▲台北市信義區精華地段的「興隆整宅」年久老舊，但因整合不易，始終無法進行都更。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

距離台北市政府僅5分鐘步行路程的「興隆整宅」，住著430多戶民眾，日前發生火警，消防隊撲滅後調查起火原因，是何姓住戶把電動自行車電池拿回家中充電，而同樓層燻黑的走廊上，竟然放著1個瓦斯桶，若不慎引燃將造成巨大傷亡，但因無證據顯示何男使用電器不慎，且不能排除老舊電壓不穩導致走火，台北地檢署9日處分不起訴。

位於台北市信義區精華路段的「興隆整宅」興建於1973年，分A、B2區，其中B區已完成整合預計興建商辦大樓，單價可達150萬元，A區則因6層樓共有430多戶，難以整合，加上久未維護，屋況相當老舊，社區環境宛如香港早期「九龍寨城」般雜亂，2021年高雄城中城大火造成46死事件後，興隆整宅的安全疑慮也曾被搬上檯面討論。

2023年4月29日晚間，興隆整宅B區2樓發生火警，大樓內濃煙瀰漫，許多住戶急著逃生，消防員到場一邊勸阻住戶跳樓，一邊搶救，最後火勢撲滅，發現疑似何姓住戶把電動自行車的電池拿到客廳充電，不慎引起電路走火，燃燒面積約達20坪。

▲▼興隆整宅,A區,老宅,都更,。（圖／記者賴志昶攝）

▲興隆整宅6層樓擠進430多戶，走廊上到處是住戶家中擺不下的家具電器。（圖／資料照）

火調現場同時發現，整個社區公共走道擺放了許多住戶家中放不下的用品，其中甚至在燻黑的走廊上，就被放著1桶瓦斯，讓鑑識人員看了直冒冷汗，慶幸火勢及時撲滅，否則後果不堪設想。

何男被依失火燒毀建物罪移送法辦後，坦承的確在家中充電，但不知何故起火，檢察官檢視現場勘驗照片，無證據顯示何男有同時使用大量電器，或充電方式不正確的故意過失，加上失火的建築物的確老舊，無法排除可能是內部電線年久失修導致電壓不穩定造成走火，因此以罪嫌不足等理由，處分何男不起訴。

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