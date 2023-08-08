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城中城縱火釀46死！黃格格喊「判太重」　還反問：幹嘛急著蓋公園

▲▼城中城大火釀46死。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲城中城前年發生恐怖大火，造成46死、43傷的恐怖慘劇。（資料照／記者陳宏瑞翻攝）

記者柯振中／綜合報導

高雄城中城2021年發生恐怖大火，最終導致46死43傷，涉嫌縱火的女嫌黃格格一審被判無期徒刑，沒想到高雄高分院近日召開辯論庭，黃女喊「幹嘛急著蓋公園」，還認為自己被判無期徒刑刑度太重，離譜的說法讓出庭的死者家屬瞬間氣炸。

高雄城中城2021年10月14日發生嚴重火災，最終導致46人死亡、43人分別受到輕重傷，主嫌黃格格也因此被捕，去年8月5日被依照放火罪判處無期徒刑。黃格格因為對判刑感到不滿，於是提起上訴，案件交由高雄高分院審理。高雄高分院7日召開辯論庭，有10多位死者的家屬到場聽審。

黃女的律師則主張，檢方所提出的證據，不能證實是黃格格縱火，做出了無罪的抗辯，期間黃女則表示無意見，所有問題都交給律師回應，表情看起來十分輕鬆。後來法官詢問黃格格，對科刑是否有意見，黃格格則表示，城中城死了46人，不曉得為何要急著拆掉、又幹嘛要蓋公園。

▼黃格格似乎對這起事件並無太多負罪感，反而覺得無期徒刑判刑太重。（資料照／記者黃宥寧攝）

▲▼城中城,黃格格,豆花阿姨。（圖／記者黃宥寧攝）

法官打斷了黃格格的意見發表，導正回對科刑是否有意見的問題，黃格格才又回應，覺得判無期徒刑太重，這樣的說法立即點燃了死者家屬們的怒火。如今合議庭已完成了科刑辯論，城中城縱火案二審將訂於8月30日宣判。

回顧這起事件，城中城一處歇業茶具行的門口突然冒出煙霧，不久後傳出爆炸聲、火舌狂竄，瞬間吞噬了整棟大樓，現場冒出大量火煙，由於正值凌晨，許多住戶正在休息，突然遭遇火警來不及逃生，最終釀成46死、43傷的悲劇。

事後黃格格被帶回調查，檢方發現黃格格離開後傳送「你敢瘋，我就陪你瘋、「你想看到的事情，我一定做給你看，我不會騙你」等話語給前男友，認定是黃格格故意將沒有熄滅的淨香粉末倒在沙發上，導致悶燒、閃燃，進而引發火勢，釀成恐怖悲劇，因此依照過失致死、失火罪起訴。

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