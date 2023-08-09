萬華公寓樓梯間起火！露肩女否認縱火辯「找朋友」　一動作露餡

記者邱中岳／台北報導

北市萬華區西園路日前發生一起火警，警員前往現場後發現，火勢在樓梯間引起已經遭民眾自行撲滅，但經鑑識後認定有縱火嫌疑，立刻調閱監視器追查，發現1名女子跑去按門鈴未果，結果離開1分鐘後現場立刻冒出濃煙。女子被逮否認犯行，僅表示找朋友而已，卻被屋主打臉「根本不認識」並提告。

警方調查，28歲的王姓女子日前進入北市萬華區西園路上一處大樓，離開後約1分鐘，樓梯間就竄出黑煙、火勢，大樓住戶發現立刻報警，警員到場後住戶已經將火勢撲滅。

▲北市萬華分局處理火警，發現人為縱火，調閱監視器鎖定涉案王女。（圖／記者邱中岳翻攝）

經過鑑識，發現起火點在樓梯間，燃燒物品為堆積的雜物堆，但並沒有可燃物品，懷疑遭人加工縱火。警方循線追出王姓女子到案，王女堅持否認有縱火嫌疑，當天是去找屋主未果才離去。

▲王女到案解釋，沒有縱火是要找朋友，屋主打臉，根本不認識，且離開後樓上突冒火光。（圖／記者邱中岳翻攝）

王女不知縱火行徑，被監視器全程拍下，畫面中王女先提著一袋東西上樓，避開監視器，但下樓時還不斷回頭張望，約1分鐘之後就立刻引發火勢，且屋主也出面打臉，表示根本不認識王女，訊後依照公共危險罪嫌送辦。