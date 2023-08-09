輕熟女開高檔休旅北上訪友　滑手機撞機車2人重摔！恐怖酒測值曝

記者邱中岳／台北報導

北市中正區日前發生一起離譜車禍，1名女子開著要價2百多萬的英國高檔進口車，從新竹北上找朋友，卻撞上停等紅綠燈的機車，造成機車上2人重摔倒地，警方到場後發現女子散發濃厚酒氣，女子辯稱是下午在新竹喝的。由於女子酒測值高達1.35，竟然還敢開車北上訪友，員警也不禁為她捏把冷汗。

警方調查，7月27日凌晨2時許，北市中正區汀洲路3段、思源街口，38歲陳姓女駕駛開著要價2百多萬的英國進口休旅車，因未注意前方車況，撞上等紅燈的24歲王姓騎士，王男與25歲孫姓乘客雙雙倒地，2人肢體多處擦挫傷，當時1名穿平口上衣、短裙的長髮女子路過，立刻報警處理。

▲酒駕女開2百萬休旅車新竹北上，酒駕肇事撞倒2人，女路人（紅圈）見狀立刻報警。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方到場後先將王、孫2人送往醫院包紮傷口，所幸並無大礙。陳姓女子向警方解釋，因為當時開車使用手機，所以才沒有注意前方號誌燈轉換，導致撞上停等紅綠燈的王姓騎士等2人，但警方卻聞到她身上有濃厚酒味，陳女也坦承有喝酒開車上路的問題。

警方立刻要求陳女進行酒測，酒測值高達1.35；陳女表示，當天是在新竹與朋友喝啤酒，酒退了之後才開車北上，打算找朋友聚會，雖然辯稱是下午時分在新竹引用的啤酒，但酒測值確實超標，警訊後依照公共危險罪嫌送辦。

▲女子酒測值高達1.35，她向警方表示是下午在新竹喝的。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，陳女並非首次酒駕，已經算是累犯，在2個月左右的時間就酒駕2次，第一次是今年在5月，但陳女仍然不怕，依然酒後上路，這次更離譜，喝完酒後直接從新竹北上，讓現場處理警員捏了一把冷汗。

陳女開的休旅車，是知名的英國品牌「Land Rover Evoque」車型，該車最低階要價219萬元起跳，主打豪華內裝、絕佳的收納空間，且配置2.0公升、4缸渦輪增壓汽油引擎，根據車型提供200匹、249匹2種不同動力規格。

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