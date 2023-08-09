高雄女撿到手機偷藏機車置物箱　失主用這招破解

▲女子撿到手機偷偷放在機車置物箱內。（示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名黃姓女子在路上撿到手機，她將手機放在機車置物箱內，沒想到失主靠著手機定位追到超市，失主向黃女詢問「有沒有撿到手機」，黃女還故意裝傻，失主後來撥打電話，結果手機鈴聲在黃女的機車內響起，當場抓包，黃女辯稱是還來不及送去派出所，但法官不信，依侵佔遺失物罪判她罰金1萬元。

判決指出，黃女是去年9月30日晚間7時許在某路口撿到一支手機，她沒有馬上將手機送到派出所，反而放到自己的機車置物箱內，而失主發現手機丟了後，透過定位發現手機出現在某家超市附近，於是趕緊跑到超市，還請超市人員廣播看有沒有人撿到手機。

失主在超市門口碰到黃女，追問「有沒有撿到手機？」黃女還裝傻說「沒有」，失主馬上用平板啟動手機鈴聲，馬上聽到手機鈴聲響起，這時黃女改口「有撿到」，但放在櫃臺，而失主一進門就發現手機鈴聲沒了，趕忙衝出外面，又再度聽到手機鈴聲在黃女機車內響起，這時黃女見賴不掉，只好乖乖交出手機，失主認為黃女根本想侵佔手機，還是決定提告。

黃女則辯稱，她撿到手機後因為隔天要開店，還有很多東西要買，所以才先去買東西，想說反正派出所24小時都有開，忙完再把手機送去給警察，後來則忙到忘記手機在機車裡了。

但法官根據兩人的對話，認為黃女在失主第一時間追問她時，故意隱瞞撿到手機的事實，還刻意誤導失主去超市裡找，因此認定她犯行明確，依侵佔遺失物罪判她罰金1萬元，可上訴。