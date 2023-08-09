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全島偷透透！22歲男8天狂盜「500張寶可夢遊戲卡」　淒慘下場曝

新加坡22歲男子4次犯案，共偷了約500張寶可夢遊戲卡。（圖／翻攝自臉書／Singapore Police Force）

▲22歲男子共偷了約500張寶可夢遊戲卡，卻只偷不賣。（圖／翻攝自臉書／Singapore Police Force）

圖文／CTWANT

精靈寶可夢（舊稱神奇寶貝）是款風靡全球的作品，而在日前，有一名新加坡22歲男子因涉嫌偷竊遊戲卡遭逮捕。據了解，犯嫌從東部偷到西南部，共到手約500多張寶可夢遊戲卡。最終，警方循監視器將其逮捕歸案，並依偷竊、詐欺取財罪名進行調查。

根據新加坡《聯合早報》的報導，本月7日，新加坡警察部隊（Singapore Police Force）在臉書上發文指出，過去就曾接到多起受害者報案，稱在巴耶利峇（位於新加坡東部）和金文泰（位於新加坡西南部）附近的商店分別發生了4起盜竊案件，有多盒精靈寶可夢的遊戲卡不翼而飛。

報導指出，警方又於5月9日接獲報案，有目擊者發現那位小偷再度回到了店裡，而警方也隨即循著監視器和相關消息，成功將身上帶有一盒已開封遊戲卡的男子逮捕。

經過調查，警方發現該名男子涉及了多起遊戲卡竊盜案，包括5月2日、4日、8日的案件，最終查獲了共約500張寶可夢遊戲卡。據了解，後續男子被依照入室盜竊和詐欺取財2項罪嫌移送法辦，目前案件正在法院審理中。

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