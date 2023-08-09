全系列動態島！　iPhone 15「保護膜」圖片曝光

▲iPhone 15保護膜照片。（圖／推特）

記者陳俐穎／綜合報導

爆料客 Majin Bu 在 X（推特）上發布推文，分享了一組iPhone 15 保護膜的照片。第一張圖片展示 iPhone 15 系列兩款不同螢幕尺寸的玻璃保護膜照片，可以看到動態島區域的留空。

其它三張照片則有所不同，是點膠保護膜，頂部並沒有打孔，也就代表邊框確實有所收窄。根據科技媒體 AppleInsider 調查，目前無法確認第一張圖片的來源，而其它三張照片均來自一家專門研究保護膜的研究公司。

Accurate look at the glass panels of iPhone 15 pic.twitter.com/opf74oQ8G9 — Majin Bu (@MajinBuOfficial) August 8, 2023

彭博社先前報導，由於全新的低壓注塑成型（LIPO）技術，蘋果將把 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 的邊框尺寸從 2.2mm 縮小到 1.5mm。

報導指出，今年，iPhone 15 系列的兩個最大變化將使蘋果更接近夢想中的iPhone。標準iPhone 15 機型將採用動態島，而 Pro 和 Pro Max 將採用新技術製造，也就是所謂的 LIPO 技術。

周圍的邊框尺寸縮小至1.5mm，當前 iPhone 的邊框尺寸約為 2.2mm，LIPO 曾首次用於Apple Watch Series 7，使產品邊框更窄，並增加了顯示螢幕的尺寸，預計蘋果最終也計劃將該功能引入 iPad。