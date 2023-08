全系列動態島！　iPhone 15「保護膜」圖片曝光

▲iPhone 15保護膜照片。(圖/推特)

記者陳俐穎/綜合報導

爆料客 Majin Bu 在 X(推特)上發布推文,分享了一組iPhone 15 保護膜的照片。第一張圖片展示 iPhone 15 系列兩款不同螢幕尺寸的玻璃保護膜照片,可以看到動態島區域的留空。

其它三張照片則有所不同,是點膠保護膜,頂部並沒有打孔,也就代表邊框確實有所收窄。根據科技媒體 AppleInsider 調查,目前無法確認第一張圖片的來源,而其它三張照片均來自一家專門研究保護膜的研究公司。

Accurate look at the glass panels of iPhone 15 pic.twitter.com/opf74oQ8G9