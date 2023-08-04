iPhone 15發表會要來了！　估9／13登場、9／22正式發售

▲iPhone 15 估 9 月 13 日登場。（圖／appleinsider）

記者陳俐穎／綜合報導

根據外媒 9to5Mac 報導，多位知情人士指出，電信業者發布內部公告，要求員工不要在 9 月 13 日休假，因此也被推測，蘋果似乎可能在這一天舉辦重要活動，預計就是萬眾期待的 iPhone 發表會。

雖然這不代表這項措施與蘋果有關，但蘋果歷年來都在9月舉辦發布會，過去大多數iPhone 發布會都是在周二舉行，但去年的發布會是在 9 月 7 日周三舉行， 9 月 13 日也是周三，有理由推測蘋果會選擇在這一天舉辦發布會。

如果蘋果在 9 月 13 日發布新款iPhone，預計 9 月 15 日星期五將開始預購，一周後的 9 月 22 日發售。與去年相比，iPhone 14 的預購從 9 月 9 日開始，9 月 16 日正式發售。

去年，由於供應問題，iPhone 14 Plus 於 10 月 7 日開始銷售。2020 年也發生了類似的延遲，影響 iPhone 12 Pro Max 和 iPhone 12 mini 的發布。外界也推測，今年至少有一款iPhone 15可能會推遲。