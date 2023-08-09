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想等iPhone 14降價？舊旗艦恐「不降反升」

▲iPhone 14。（圖／記者廖婕妤攝）

▲iPhone 14。（圖／記者廖婕妤攝）

記者陳俐穎／綜合報導

iPhone 15系列預計9月就要跟大家見面，除了喜歡買新機的果粉之外，也有一部分消費者希望新機上市之後，可以用實惠的價格買到前代旗艦機，不過可能要失望了。根據通路廠商資料，iPhone 14系列降幅可能不會太大。

傑昇通信統計2023年7月門市手機銷售價格資料，公佈七月手機降價TOP 15。但隨著iPhone 15新機即將上市的日期逼近，預期應該開始降價的iPhone 14系列，完全沒有進到七月降價榜。

傑昇通信進一步比對去年同期iPhone 13系列，2022年七月最高還有2,800元的降價金額，然而今年七月iPhone 14系列最高僅價差200元；傑昇通信認為，與去年同期iPhone 13系列的大幅降價相比，iPhone 14系列在今年七月的降價幅度較小，除了部分大容量規格、顏色不夠齊全，加上出貨量不斷下修，通路在遇缺未能補貨的狀態下，物以稀為貴也很難有價格上的操作。

除此之外，從去年的價格波動看來，iPhone 13系列僅在7月新機未發布時緩步下跌，跌至9月到達低點，價差仍不大，且在10月時就價格回彈，也就是說不一定新機發布後，就旗艦價格就會一路直落。

根據統計數據，本月降價榜上單機降幅平均約一成，累積總降幅則在8%至41%之間，其中過半數的手機屬於超過兩萬元以上的高階、旗艦級手機。本月降價榜降價最多、降幅高達29%的手機是新機vivo Y27，而總降幅41%最高的則是三星Galaxy S22（8G+256G），另外，話題十足的三星摺疊機Galaxy Z Fold4（12G+512G）再降價，累積總降價金額近2萬元。

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