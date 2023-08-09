王定宇秀「一起！」小冊粉碎不實謊言　點出天龍人傲慢與偏見

▲立委王定宇説，這本內容詳實的小冊，將徹底粉碎一些不實謊言外，更如同照妖鏡般，映照出天龍國政治人物的傲慢與偏見。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

當前瞻計劃論戰升溫，國民黨參選人加碼指控沙崙綠能智科學城為「空城」之際，立委王定宇8日特別透過影片，秀出剛出爐的「一起！我們的成績單」小冊，王定宇説，這本內容詳實的小冊，將徹底粉碎一些不實謊言外，更如同照妖鏡般，映照出天龍國政治人物的傲慢與偏見。

王定宇指出，透過這本「我們的成績單」，按圖索驥，可以看到沙崙綠能智慧科學城內，中研院、中科院、國科院、資安中心、智駕車、綠能測試場域這些重要建設外，更可看到產、官、學單位的陸續進駐。王定宇説，沙崙綠能智慧科學城，如同一扇機會之窗，為地方帶來了百年翻轉，卻被宣稱只來過一次的天龍人形容為鬼城，這一口氣南部鄉親很難吞嚥。

王定宇説，透過小冊的治水防洪篇，大家還可以看到前瞻治水預算是如何花在刀口上。王定宇強調，當台北已享有防範百年洪峯的防洪設施時，他選區內的三爺宮、二仁溪沿岸岸，仍難擺脫一雨成澇，遇水則淹的悲情宿命。直到這幾年，前瞻治水預算的快速到位，縮短了整治期程，才讓沿岸的工業區、村里、學校走出淹水宿命。王定宇強調，這對南部人而言，僅是份遲來的公平，他不知自許為政治菁英的天龍人們到底在嚷噥什麼。

王定宇認為，先自我畫設了一個”中心”後，才會偏狹的視其它地區為邊陲。台灣的永續，建構於區域的均衡發展，他奉勸這群天龍人，摘下有色眼鏡，若為了選舉一味搏聲量，終將受到南部強大民意的反撲。

王定宇説，這本”我們的成績單”小冊已印製完成，除送達選區各家戶外，更歡迎市民親來服務處、或附上回郵索取，一起來見證南北差距的消弭，家鄉的快速崛起。