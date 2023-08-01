來動物園探險！　頑皮世界邀玩家一同化身動物冒險去　

▲頑皮世界野生動物園推出的全新《奇幻Zoo旅》實境解謎遊戲內容，玩家獲得寶盒後，將隨著遊戲指示化身成為動物，與園內動物們一同展開一場大冒險。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

在動物園裡，撿到一個神祕的寶盒，打開之後竟忽然變成動物，束手無策之下，只好加入動物世界幫助牠們解開謎團，並尋找自己變回人類的方法，你能想像這是不是夢境，而是真實發生在頑皮世界動物園的情況嗎？

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這是頑皮世界野生動物園推出的全新《奇幻Zoo旅》實境解謎遊戲內容，玩家獲得寶盒後，將隨著遊戲指示化身成為動物，與園內動物們一同展開一場大冒險！ 頑皮世界表示，園區甫於去年底舉辦《大統領選拔活動》，由民眾票選出水豚「豚寶」成為大統領後，逐步發展出園區IP品牌主角及故事內容，此次實境遊戲正是圍繞這樣的核心概念發展，讓玩家透過故事引導，逐步融入IP故事情境中，更能打開對園區的想像力。

《奇幻Zoo旅》共設計了7個關卡，帶領玩家穿梭各個重要動物展場間。為了讓小朋友也能參與，負責製作的《芒果遊戲》特別調整了遊戲難度，初次體驗的年輕人可以更容易上手外，家長也能帶著12歲以下的孩童一同解謎。

為鼓勵玩家解開所有關卡，頑皮世界製作了此次遊戲專屬的限定版紀念徽章，成功解謎後即可獲得，讓旅程更有紀念價值！此外，遊戲盒中並附贈兩張50元消費抵用券，讓想要在現場購買道具裝扮自己、使遊樂體驗更沉浸，或另外購買紀念品的朋友們，都能以更輕鬆的價格獲得想要的東西。紀念品的發票金額則將提撥5％作為頑皮世界動物園教育基金會動物保育教育推廣使用。

為使更多人體驗實境遊戲的沉浸式樂趣，《奇幻Zoo旅》早鳥價只要 990元/盒，並可享有每張門票250元超值價格，最多可購4張。4人同行，等同遊戲盒免費贈送，還有消費抵用券，CP值滿滿！這個暑假不妨揪朋友、家人一起，透過遊戲趣味互動、及一連串解謎過程，攫取不同出遊體驗與樂趣外，更能深入了解園區故事及動物特性。