性騷成立！男主任開黃腔「要坐大腿嗎」　教育局：記過+考績丙等

▲北市明星高中爆職場性騷擾，北市教育局強調校園性別事件零容忍。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

台北市明星高中女職員指控，校內男主任長期對她進行言語、肢體性騷擾，下班後打電話約吃宵夜、三更半夜傳訊息、開黃腔問「要不要坐大腿」，甚至傳住家附近照片給她，讓她心生恐懼，而且被害女生不只她一人，根本是性騷慣犯。台北市教育局今（8日）證實，經性別平等教育委員會調查結果，確認性騷擾事件成立，依規定將對該名男主任採記過以上、本學年度考績丙等懲處。

北市教育局副局長陳素慧表示，該校於今年6月6日接獲申訴後，當天即進行校安通報，6月8日申訴人提送紙本申訴書，當日即讓該名男主任免兼主任職務、改為專任教師，分離申訴人與被申訴人辦公區域，使其無直接業務接觸。

陳素慧指出，全案經學校性別平等教育委員會受理，由性平會外聘3位專家學者組成調查小組，日前調查結果出爐，性平會確定職場性騷擾事件成立，將移送教師成績考核委員會進行懲處。

陳素慧強調，校園性別事件零容忍，待相關當事人申復期截止後，後續學校將依北市府今年6月19日重申性騷擾零容忍函文規定，召開教師成績考核委員會給予被申訴人記過以上處分，以及本學年度成績考核丙等懲處。

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