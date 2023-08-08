獨／明星高中男主任涉性騷女職員　被害人淚控：男校缺乏同理心

▲北市明星高中爆主任對女職員性騷擾，被害人控男校缺乏同理心。（示意圖，圖／視覺中國CFP）

記者楊惠琪／台北報導

#MeToo風波延燒明星高中！台北市頂尖明星高中女職員指控，校內某位男主任長期對她進行言語、肢體性騷擾、開黃腔問「要不要坐大腿」、下班後打電話約吃宵夜，三更半夜傳訊息，還傳住家附近照片給她，讓她心生恐懼，而且被害女生不只她一人，向校方申訴後，反而遭來冷言冷語，淚控「難道男校就比較沒有同理心嗎？」。

被害女職員指控，該名主任已婚有小孩，卻從2021年起長期對她言語、肢體、簡訊性騷擾，「無時無刻像隻蒼蠅般圍繞在身旁」，每次講話都會故意靠近，還會摸她頭髮、霸佔她的辦公桌椅、戴她的眼鏡、穿她的衣服，甚至問要不要坐他大腿，態度言語輕浮，撩妹無所不用其極，根本枉為人師。

女職員更指控，男主任會在下班時間打電話給她約吃宵夜，在凌晨、半夜三、四點傳訊息給她，都是與公務無關的晚餐和宵夜照片，甚至傳自家附近的街景照片，讓她不堪其擾，每天上班都很痛苦，之前礙於下屬身份，只能隱忍，曾向前校長表達希望換處室辦公，但未獲處理。

女職員說，今年初開始，男主任又開始出現騷擾行為，而且還有另一名被害人，決定再次向現任校長申訴，校方才啟動性平調查。但女職員說，向校方申訴後，反而成了眾矢之的，同事們對她們投以異樣眼光，責怪「幹嘛生事端，就怕砸了名校光環」，導致另一名女被害人身心受創，服用憂鬱症藥物，「沒想到講出來，反而要面臨更不友善的職場環境，難道是因為男校，就比較沒有同理心嗎？」。

遭檢舉的男主任則聲稱，因檢舉人不滿工作安排，意圖減輕工作量，請調至其他處室不成，才會挾怨報復，強調對所有同仁都一視同仁，平常就是這樣跟其他同事相處，其他人都覺得並無不妥，被指控性騷擾是惡意抹黑、無法接受。

該校校長表示，接獲女職員申訴後，立即進行校安通報，將該名主任調離非主管職，女職員也轉調其他處室，並啟動性平調查。但他強調，雖然是男校，但校內男女教職員的比例相當，絕對不會因為是男校就有所偏袒，一切尊重性平調查小組的調查結果。

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