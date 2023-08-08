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中學心理課稱「被性騷擾是因舉止風騷」　遭轟倡導受害者有罪論

▲▼中學心理課內容被質疑倡導受害者有罪論。（圖／翻攝自微博／中國網看點）

▲中學心理課內容被質疑倡導受害者有罪論。（圖／翻攝自微博／中國網看點）

記者林郁婷／綜合報導

廣東肇慶一所中學在心裡課上教導學生，女性容易被性騷擾，主要原因為穿著打扮與行為舉止不妥，這段言論曝光後，遭到大批網友怒斥「這是在倡導受害者有罪論」，更被舉報給當地教育局。對此，校方出面回應，學校的本意是希望女生保護自己，並非針對受害者。

據《中國網看點》報導，懷集縣第一中學近日遭爆料，2022年春學期女生心理健康教育課程出現不當言論，其中提到，「不少受害者都是因為穿著花枝招展、舉止風騷，才被性騷擾，因此不要穿太裸露的服裝，言行舉止也不能太輕浮」。

▲▼中學心理課內容被質疑倡導受害者有罪論。（圖／翻攝自微博／中國網看點）

▲不少人向教育局投訴。（圖／翻攝自小紅書）

不少網友認為，這段話是在倡導受害者有罪論，更有人向教育局舉報，要求學校更改課程內容，並且讓男孩一起接受相關教育，包括尊重女性以及明白猥褻、性騷、強姦、偷拍都是違法的，同時學校教職員也需要經過培訓，塑造正確觀念。

涉事學校辦公室工作人員表示，從圖片來看是本校沒錯，不清楚為何會曝光，「學校本意是讓學生加強自我保護意識，（性騷擾）原因肯定不是受害者，是實施侵害行為的人，可能措辭不當引起誤會」，目前正在積極向教育局說明此事。

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