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2023台灣國際熱氣球嘉年華　表演陣容再加碼

▲台灣國際熱氣球嘉年華，台東縣政府9日推出加碼表演陣容。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台灣國際熱氣球嘉年華，台東縣政府9日推出加碼表演陣容。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台灣國際熱氣球嘉年華自開幕至今吸引超過數十萬人潮前來朝聖，今年各場光雕音樂會表演陣容，成為年輕族群追星話題，台東縣政府9日一口氣推出加碼表演陣容，包括10日鹿野高台光雕音樂會新增由「Be The One A級戰場」出道男團「ALL IN 5」擔任表演嘉賓，另17日國際地標光雕音樂會則邀請於台灣選秀節目「原子少年」出道的「AcQua源少年」及台灣華語流行創作歌手黃霆睿擔綱演出，28日閉幕光雕音樂會更將由「原子少年」出道的超級男團「Ozone」以及「Vera」擔綱壓軸演出團體。

台東縣政府表示，2023台灣國際熱氣球嘉年華開幕至今僅剩4場熱氣球光雕音樂會尚未舉辦，每場都將精彩非凡，28日閉幕光雕音樂會將邀請原子少年「Vera」，以及台灣偶像團體新浪潮—「Ozone」擔任表演嘉賓，他們一出道即備受矚目，更是2023年最具話題性的團體音樂組合。

除了閉幕演出嘉賓的調整之外，於10日鹿野高台及17日國際地標光雕音樂會，也分別增加邀請由Be The One A級戰場出道男團「ALL IN 5」及原子少年「AcQua源少年」擔任演出，絕對可以為前來參與的樂迷及球迷朋友們帶來不一樣的體驗！

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