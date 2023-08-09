台東夏雪芒果好評不斷　甜蜜風味征服全台

▲台東夏雪芒果好評不斷。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東夏雪芒果在全國掀起了甜蜜風潮，無可挑剔的品質和獨特風味，讓市場上供不應求，縣長饒慶鈴9日出席台東夏雪芒果農民座談會時提到，今年夏雪芒果盛產且保持優越價格，凸顯台東夏雪芒果的好品質受到肯定，同時感謝農友的耕耘與用心照料，縣府會協助農民開發多樣化加工產品，以延長保存期限，並推廣到香港及新加坡等地，持續打造優質的台東夏雪芒果品牌。

饒慶鈴表示，夏雪芒果被譽為「芒果界LV」，是台東夏季的特色水果，更是台灣第一個獲得「身分證」的水果，這幾年來農民們依照傳統的種植智慧，加上精準的管理，使品質更統一、市場價格也穩定。推廣台東夏雪芒果品牌，不僅往各高端通路行銷，並持續舉辦夏雪芒果品質評鑑及各類行銷記者會，鼓勵農民生產高品質、精緻化的果品，同時促進果農與創業青年的合作，研發芒果甜點或冰品，推廣多種夏雪芒果新吃法；今年更與台北君品酒店合作，將台東夏雪芒果帶進高級饗宴，並在6月前往新加坡舉辦試吃促銷活動等，盼與國際市場接軌。

縣府農業處說明，夏雪芒果生長於台東沿海地區，栽培面積約200多公頃，產季為每年5月下旬至7月，今年的氣候條件適宜，結果率表現出色，每公頃產量約有10公噸，雖然豐產，但仍比其他品種的芒果平均單價來得高，反映了台東夏雪芒果已形成標誌性品牌。除了鮮果，縣府也鼓勵農民朝穩定栽種技術和產品多樣化發展，現已合作開發出雪糕、冰棒、蒟蒻吸凍、乖乖、果凍、果醬等，讓消費者在產季結束後依舊能品嘗到夏雪芒果的甜蜜。