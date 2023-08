台東夏雪芒果好評不斷　甜蜜風味征服全台

台灣國際熱氣球嘉年華自開幕至今吸引超過數十萬人潮前來朝聖,今年各場光雕音樂會表演陣容,成為年輕族群追星話題,台東縣政府9日一口氣推出加碼表演陣容,包括10日鹿野高台光雕音樂會新增由「Be The One A級戰場」出道男團「ALL IN 5」擔任表演嘉賓,另17日國際地標光雕音樂會則邀請於台灣選秀節目「原子少年」出道的「AcQua源少年」及台灣華語流行創作歌手黃霆睿擔綱演出,28日閉幕光雕音樂會更將由「原子少年」出道的超級男團「Ozone」以及「Vera」擔綱壓軸演出團體。