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820還路於民大遊行！民團邀交長「出來走路」　王國材：會參加

▲▼王國材今日視察台北車站周邊路口。（圖／交通部）

▲交通部長王國材日前視察汽機車禮讓行人情況，預計820出席「還路於民」大遊行活動。（資料圖／交通部）

記者李姿慧／台北報導

為終結行人地獄，行人零死亡聯盟8月20日發起「還路於民」路權大遊行，號召上萬人上凱道，行人零死亡聯盟更向交通部長王國材、各黨總統候選人發出「出來走路」邀請。對此，交通部長王國材表示，他當天將會出席路權遊行活動，確保行人路權與他施政重點一致。

行人零死亡聯盟發起8月20日「還路於民」路權凱道大遊行，為1987年7月15日解嚴後，第一次以「行人安全」為主題的凱道大遊行，行人零死亡聯盟也對交通部長王國材、民進黨總統參選人賴清德、國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲等人發出正式邀請，盼8月20日「出來走路」，與全台行人走在一起。

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行人零死亡推動聯盟總召YC表示，交通部長王國材說改善行人安全目標是一致的，他們很希望能夠真的一致，相信交長這段時間一直在跟時間賽跑；期待交長王國材8月20日可以出現「還路於民」遊行現場，了解民眾憤怒的聲音，民眾忍受交通地獄已經長達數十年，希望交通部長可以苦民所苦、了解民間的需求。

▲▼行人零死亡推動聯盟宣布8月20日凱道舉辦還路於民大遊行。（圖／記者李姿慧攝）

▲行人零死亡推動聯盟8月20日舉辦「還路於民」凱道大遊行。（圖／記者李姿慧攝）

YC表示，聯盟也已向各黨總統候選人、立委候選人發出邀請，目前還沒收到明確回覆，他們應該有把時間空出來，只是還要觀望，盼各黨候選人都可以一起出來走路。

對此，交通部長王國材回應指出，8月20日「還路於民」路權大遊行，他會前往參加。

王國材強調，確保行人路權，保護民眾用路安全，與他的施政重點一致。

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