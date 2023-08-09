820還路於民！號召萬人凱道遊行　邀交長、總統候選人「出來走路」

▲行人零死亡推動聯盟將於8月20日舉辦還路於民凱道大遊行。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

不滿行人地獄，行人零死亡聯盟發起「還路於民」路權遊行，號召上萬人8月20日上凱道提出5大訴求，包括健全人行設施、改革駕訓及考驗制度、執法捍衛行人路、重建交通法制、2050交通零死亡。行人零死亡聯盟更向交通部長王國材、各黨總統候選人發出820一起「出來走路」邀請，聯盟透露，交長有出席意願。

為終結行人地獄，行人零死亡聯盟發起8月20日「還路於民」路權凱道大遊行，短短1個月內獲得270萬元平台募資，超過2千多人出錢支持改革。

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行人零死亡推動聯盟總召YC表示，這是1987年7月15日解嚴後，第一次以「行人安全」為主題的凱道大遊行。交通部長王國材說改善行人安全目標是一致的，他們很希望能夠真的一致，相信交長這段時間一直在跟時間賽跑，但他們還沒有很明確感受交通部、內政部、營建署等相關部門有所積極作為。

YC表示，期待交通部長王國材8月20日可以出現「還路於民」遊行現場，了解民眾憤怒的聲音，民眾忍受交通地獄已經長達數十年，希望交通部長可以苦民所苦、了解民間的需求。

▲部分無號誌路口仍頻繁上演不讓行人情況。（圖／記者李姿慧攝）

YC指出，行人零死亡推動聯盟已經透過窗口向交通部長王國材本人提出邀請，部長應該會來，他想要來；另也已向各黨總統候選人、立委候選人正式發出邀請，目前還沒收到明確回覆，他們應該有把時間空出來，只是還要觀望，希望交長和各黨候選人都可以一起出來走路。

針對8月20日「還路於民」凱道大遊行，YC表示，該路權活動預估是萬人遊行，針對270萬元募資將扣除遊行等所有成本外，結餘將會全數投入行人路權及人本交通倡議的協會成立與營運中，在未來持續監督政府及推動改革。

行人零死亡推動聯盟團隊成員、有「搖滾教授」之稱的林元敏表示，「還路於民」大遊行提出5大訴求，第一，健全人行設施，還給人民實體人行道，優化路口護行人，車道也要瘦身，人行道外推到車道，讓行人可以看到對向來車；第二，改革駕訓及考驗制度；第三，執法捍衛行人路；第四，應盡快通過具體保障行人的《交通安全基本法》，保障用路人；第五，訂下台灣零死亡願景，包括2030年死亡減半，2050年死亡歸零。

▲公民幫推理事長鍾慧諭。（圖／記者李姿慧攝）

長期在民間推動友善人行環境的公民幫推理事長鍾慧諭表示，公民幫推導入Taiwan Sidewalk，此為美國華盛頓大學 Makeability Lab 管理營運之Project Sidewalk平台的延伸，公民幫推期許推動本平台至全台灣21個縣市之6609個村里，並完成所有道路之人行環境標記；進而結合民眾及公、私部門之力進行人行環境改善，推動交通零死亡願景。