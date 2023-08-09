能源政策跟柯文哲「僅核電延役上相近」　侯友宜：配比完全不同

記者蘇晏男／新北報導

國民黨2024總統參選人侯友宜今（9日）拋出其能源政策，指出在安全無虞下，可重啟核四廠，且可延役核一、核二及核三廠。侯友宜也表示自己的能源政策中，僅在核電延役上跟民眾黨2024總統參選人柯文哲提出的能源政策相近，但能源配比完全不同，且國民黨是有順序地在轉型，一個一個步驟很清楚地跟全國民眾做負責。

▲侯友宜9日宣布其能源政策 。（圖／記者許靖騏攝）

侯友宜9日上午親自出席「能源政策記者會」，其國政顧問團召集人杜紫軍、國民黨智庫執行長兼侯辦議題組召集人柯志恩、研究能源經濟領域的中央大學管理講座教授梁啟源與會。

會中侯友宜提出2030減碳台灣、2035低碳台灣、2040無煤台灣、2050淨零台灣，達到「環境永續、國家安全、人民健康、有序轉型」的目標；此外，侯也強調在確保核安無虞前提下，能夠重啟核四，而核一、核二及核三廠經檢修確保安全，也可延役。

有媒體詢問，侯友宜的能源政策跟柯文哲有點相近，相比優勢在哪？有助於藍白合作嗎？柯志恩表示，柯文哲能源配比有這麼清楚嗎？妳為什麼認為兩個是相近的？「我覺得我們應該是，在這個地方非常明確」，國民黨認為核能是必要，但在配比上是國民黨率先提出。

侯友宜則說，只是在核電延役上相近，但能源配比完全不同，且國民黨是有順序地在轉型，一個一個步驟很清楚地跟全國民眾做負責。「今天我講的配比非常清楚，所以目標明確、方向明確、配比明確，所以我才會講，減碳的台灣、低碳的台灣、無煤的台灣、淨零的台灣，很清楚。」

▼侯友宜提出的能源配比規劃 。（圖／侯友宜競選辦公室提供）