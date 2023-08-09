接受中資22萬在台助選造勢　「333政黨聯盟主席」遭起訴

▲333政黨聯盟兼共和黨主席周克琦，涉嫌接受中資為候選人站台造勢。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

333政黨聯盟兼共和黨主席周克琦，涉嫌與福建省浦田陶瓷藝術館副館長潘進東合作，協助中共在台推動統戰工作，並在2022年九合一大選期間，引進中資為台北市長候選人唐新民、市議員候選人鄭穎隆助選，還在北市舉行的「世界民主運動大會」場外進行造勢活動，經台北地檢署調查後，9日依違反《反滲透法》，將周、潘以及赤色聯盟政黨處席朱俊源3人提起公訴。

依據陸委會函示，台灣人不能擔任在大陸地區機構擔任要職，而原為大陸籍的潘進東，在2003年取得我國身分證後，又在2021年2月19日獲聘為福建省蒲田市的陶瓷藝術館副館長，並派駐台灣，接受蒲田市台辦副主任薛志遠同意，以兩岸文化交流名義提撥預算，已經屬於《反流滲透法》所定義的境外敵對勢力滲透來源。

▲潘進東取得台灣身分證後，仍在大陸機構擔任要職，被認定為敵對滲透勢力。（圖／記者劉昌松攝）

在此同時，潘進東也是台灣蒲仙同鄉會常務理事，他和身兼赤色聯盟政黨主席、全民最大黨副主席及洪門總會成員的另名台籍同鄉會理事朱俊源，長期在台協助推動中共統戰工作，2022年大選期間，潘、朱選擇了立場親中、急統，且自稱為「深藍」、「深紅」支持者的共和黨主席周克琦為資助對象。

2022年10月間，朱、潘等人得知「世界民主運動大會」即將在台北市君悅飯店舉行第11屆大會，且總統蔡英文等人將到場致詞，因此研議在君悅飯店對面廣場進行抗議與造勢活動，同時幫共和黨提名的台北市長候選人唐新民、市議員候選人鄭穎隆助選，以每人200元或250元不等，連續3天找來30人道65人不等的民眾，到現場舉布條旗幟抗議，並將3天活動照片傳回給大陸陳報績效後，藉此獲取大陸資助。

▲莆仙同鄉會理事朱俊源同時也是赤色聯盟政黨主席。（資料照／記者劉昌松攝）

檢察官李堯樺調查後，認定周克琦違法接受敵對勢力資助4萬5千元，潘進東接受資助17萬5千元，總計不法所得22萬元，建請法院依法宣告沒收。另外周克琦等人涉嫌在競選期間舉辦餐會、發放走路工涉嫌賄選部分，考量餐會開銷平均每人150元或700元，走路工200元到300元不等，依目前台灣生活水準，難以動搖投票意願，因此這部分賄選行為處分不起訴。