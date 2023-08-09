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4年前慘遭祝融⋯巴黎聖母院VR重現！360度近距離欣賞末日審判之門

▲▼VR沈浸式作品《永恆聖母院》來台，重現4年多前慘遭祝融的巴黎聖母院，觀眾可360度近距離欣賞。（圖／HTC、VIVE Arts、 Orange、Excurio／聯合數位文創提供）

▲VR沈浸式作品《永恆聖母院》來台，重現巴黎聖母院，觀眾可360度近距離欣賞。（圖／HTC、VIVE Arts、 Orange、Excurio／聯合數位文創提供，下同）

記者林育綾／台北報導

巴黎聖母院在4年多前慘遭祝融，除了重建受到世界關注，也透過科技推出沈浸式作品《永恆聖母院》，讓巴黎聖母院在VR中重現，觀眾可以藉由虛擬實境走訪，360度近距離欣賞末日審判之門、祭壇、拱頂、玫瑰花窗、管風琴等。作品如今引進來台。將於8/25在高雄展出！

2019年4月15日巴黎聖母院（Notre-Dame de Paris）慘遭祝融，後續法國電信商Orange、天主教巴黎總教區、巴黎市政府共同合作，由Excurio工作室製作，打造《永恆聖母院》（Eternal Notre-Dame）沈浸式作品，2022年於巴黎拉得芳斯（La Défense）首度展出時廣受好評，同年春天直接移至巴黎聖母院前廣場展出。

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▲▼VR沈浸式作品《永恆聖母院》來台，重現4年多前慘遭祝融的巴黎聖母院，觀眾可360度近距離欣賞。（圖／HTC、VIVE Arts、 Orange、Excurio／聯合數位文創提供）

▲▼觀眾透過VR可穿梭於不同世紀，深入巴黎聖母院建築內部的各個角落。

▲▼VR沈浸式作品《永恆聖母院》來台，重現4年多前慘遭祝融的巴黎聖母院，觀眾可360度近距離欣賞。（圖／HTC、VIVE Arts、 Orange、Excurio／聯合數位文創提供）

在《永恆聖母院》的VR內容中，Excurio團隊動用龐大的人力物力，借助科學方法與歷史數據，以VR重建巴黎聖母院與週邊環境，在多個時代的不同樣貌。當觀眾來到「永恆聖母院」的現場，建立一個虛擬分身之後，僅須配戴VR頭顯裝置及背包，就可以與同梯出發的親友在虛擬世界，徹底解放雙手自由移動，探索聖母院的各個角落。

旅程將由一位導遊帶領，穿梭於不同世紀，深入建築內部的各個角落，還能以360度全方位近距離觀賞末日審判之門、祭壇、拱頂、玫瑰花窗、管風琴等精湛元素；最後跟著升降梯登上69公尺高的鐘塔，在巨鐘下感受多具銅鐘齊響的震撼。

▲▼VR沈浸式作品《永恆聖母院》來台，重現4年多前慘遭祝融的巴黎聖母院，觀眾可360度近距離欣賞。（圖／HTC、VIVE Arts、 Orange、Excurio／聯合數位文創提供）

▲▼能近距離欣賞玫瑰花窗、管風琴。

▲▼VR沈浸式作品《永恆聖母院》來台，重現4年多前慘遭祝融的巴黎聖母院，觀眾可360度近距離欣賞。（圖／HTC、VIVE Arts、 Orange、Excurio／聯合數位文創提供）

不僅如此，也可以走出塔樓到戶外，俯瞰雨果筆下的巴黎世界；同時導遊也將介紹聖母院的重大歷史事件，包括19世紀法國大革命之後，建築師勒杜克主導的整修工作，以及目前正在進行的最新一輪修復工程。

▲▼VR沈浸式作品《永恆聖母院》來台，重現4年多前慘遭祝融的巴黎聖母院，觀眾可360度近距離欣賞。（圖／HTC、VIVE Arts、 Orange、Excurio／聯合數位文創提供）

▲搭乘升降梯，以獨家視角在巴黎聖母院探險。

如今《永恆聖母院》引進台灣，8/25 將於高雄國立科學工藝博物館揭幕，作為海外巡迴首站。主辦表示，作品不僅是保存歷史文化與開拓重要象徵，同時兼具教育與科技創新的使命，透過5K高解析度，獨特場域定位追蹤技術，讓民眾隨著光陰脈絡走動。

▲▼VR沈浸式作品《永恆聖母院》來台，重現4年多前慘遭祝融的巴黎聖母院，觀眾可360度近距離欣賞。（圖／HTC、VIVE Arts、 Orange、Excurio／聯合數位文創提供）

▲戴上VR裝置，就能展開一趟巴黎聖母院探險，作品在今年夏天來台。

今（8/9）日啟售早鳥票，特價580元，在體驗中還可以邀約朋友共同組隊，最多6人同時上線探險，也適合親子共同體驗，全長共45分鐘。主辦表示，不論是否曾經造訪過巴黎聖母院，都會是一場永難忘懷的虛擬實境冒險旅程。

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