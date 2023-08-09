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妹子剛畢業「到星巴克工作兩周」崩潰！　前員工全說了

▲▼ 咖啡。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲女網友發文分享，剛進入星巴克工作兩周令她相當崩潰。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者邱晟軒／綜合報導

近日，一名剛畢業的網友在網路論壇《Dcard》分享了最近進入星巴克工作的經驗，面對新環境的挑戰，這位網友坦率地表達了她在這個崗位上所遇到的困難與壓力，才2個星期就讓她崩潰直呼「星巴克好可怕」。

這位年輕的新咖啡師表示，剛畢業時想要充實自己，避免閒置無所事事，於是近兩個星期前進入了星巴克工作。然而，她坦言這段時間的工作讓她感到相當崩潰。在忙碌的時候，她發現難以單獨處理製作飲品的工作，覺得自己成了團隊中的拖累。她更透露，「忙的時候根本沒辦法獨自出飲料，感覺好拖後腿；不忙的時候，只是站著沒動作個幾分鐘也被罵」。

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她進一步表示，新的工作內容總是不斷湧入，尚未完全熟練就又得學習新的事物，讓她感到腦袋快要爆炸。她問道，大家剛開始時是否也經歷過這樣的情況，或者她自己學習能力是否真的有限。她在文中提到，閱讀了許多相關文章，多數人表示經過一個月左右會開始習慣，她疑問開始的早晨該如何記住各種飲品的製作配方。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

這位新咖啡師進一步透露，她聽說未來的工作內容將變得更加複雜和困難，對此感到挑戰重重。她坦言最近的連休假期仍然讓她感受到壓力，難以完全放鬆。她提到一旦感到緊張，甚至會有肚子痛的情況，但同時又覺得離職可能過於輕易。

文章曝光後，立刻引起了許多網友的共鳴，許多人紛紛在底下留言分享自己的相似經歷，「我也跟你一樣，每天遭白眼，重點是有些事情根本沒學到卻被告知所有事情都學了，再做成這樣直接滾蛋」、「加油！一開始真的很混亂，後面都會上手的」、「真的很討厭只是發個呆就要被嘴，莫名奇妙！人又不是機器」。

不過，也有不少待過星巴克的員工出面給予建議，「待過星巴克一年，夥伴大部分蠻好的很快樂。真的不太懂有些也沒做幾年的新人，一點小事就在噴，到底在優越什麼」、「基本上給自己三個月上手，我覺得是平均值！只是現在活動比以前更多，可能沒太多時間慢慢練」、「目前還在星巴克存活了3個月慢慢上手了感到開心」、「相信如果是積極的新夥伴，大家會更包容照顧你的，雖然我離開星巴克很久了，但每每回想起當夥伴的日子，依然覺得很特別」。

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