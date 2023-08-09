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錢帥君被甩！　洗錢男友砸3000萬「柬埔寨娶妻」

▲▼台柬搶人大戰1／88會館主嫌甩錢帥君娶柬女入籍　總理父子硬爭引渡權。（圖／CTWANT提供）

▲郭哲敏上月底在泰國被補，目前人在收容所拘留中。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

88會館負責人郭哲敏涉線上博弈、非法地下匯兌及幫助詐欺等多條罪狀，他去年11月遭通緝前就潛逃，上月底在泰國被逮捕，原定本周抵台，但郭因娶柬女而取得該國護照，為了不被遣返更是撒幣不手軟，他花3000萬元疏通柬總理洪森、洪馬內父子，承諾重獲自由後會「給更多」，柬國見他「誠意十足」，目前也向泰國爭取引渡權，台柬搶人大戰開打，也讓郭哲敏是否回台再掀變數。

據了解，郭哲敏創立睿世軟體科技股份有限公司，自2018年起經營人民幣、港幣、美元等換匯業務，由睿世公司員工陳品言及林姓女帳房分工辦理，他們依照郭哲敏指示安排資金調度及製作財務報表事宜，經手地下匯兌資金超過台幣200億元。

▲▼台柬搶人大戰1／88會館主嫌甩錢帥君娶柬女入籍　總理父子硬爭引渡權。（圖／CTWANT提供）

▲郭哲敏身價破百億，在「鈔能力」下各界人脈良好，還曾與林志穎、陳若儀夫妻同框拍照。

檢調認定郭等人涉及洗錢，去年初開始展開調查，原定11月發動搜索，郭卻在10月底潛逃出境，檢方則對他發布通緝，泰國警方經我國通報，上月27日在他於泰國的豪宅將其逮捕，並將他送往收容所拘留。

郭哲敏落網仍賊心不死，他當場拿出500萬元泰銖（相當於454萬台幣）試圖賄賂，立刻遭泰國警方拒絕，進入收容所後又花費近千萬（約909萬台幣）打點上下，泰國獄政體系也因此大開後門，他在獄中生活依然養尊處優，甚至還取得手機能與外界溝通。

而郭哲敏落網時適逢泰國連假，先是7月28日的國王誕辰節，後又遇上8月1日和2日的三寶佛節與守夏節，引渡事宜因此延宕，郭哲敏則「把握良機」，向柬埔寨前總理洪森與現任總理洪馬內父子表示自己願意花錢買自由。

▲▼台柬搶人大戰1／88會館主嫌甩錢帥君娶柬女入籍　總理父子硬爭引渡權。（圖／CTWANT提供）

▲郭哲敏與女友錢帥君育有2名子女，但他為了「入贅」柬埔寨而娶了柬國女子，並因此取得柬國護照。

據悉，郭哲敏雖與名模錢帥君交往多年並育有2個孩子，2人卻始終沒有結婚，郭哲敏在逃亡期間立刻娶一名柬埔寨女子為妻，並藉著「贅婿」身分取得柬國護照，他透過該國副總理韶肯從中與總理父子斡旋，先支付100萬元美金（約3184萬台幣）當作訂金，並承諾若能脫離囹圄必將重重酬謝。

知情人士透露，洪森與洪馬內父子對郭哲敏「千金買自由」的情操十分感動，更被他的誠意給深深打動，昨日下午以郭哲敏為柬國公民為由，要求泰國將人引渡回柬，台柬之間也因此掀起搶人大戰。

知情人士表示，依照郭哲敏與柬國政府的「深厚情誼」，倘若真讓他引渡至柬國，無異於讓他逃出生天、無罪釋放，繼續拿著黑心錢在東南亞逍遙度日，希望台灣政府能「硬起來」，別讓郭哲敏持續囂張。

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