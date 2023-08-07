吳欣岱一早突然哭了！　嘆對「這件事」沒把握：一直很自卑

記者朱祖儀／綜合報導

台灣基進北市黨部主委吳欣岱近來積極參與港湖區立委選舉，不過今（7）日一早開直播突然淚崩，透露想特別感謝支持者，因為政治獻金專戶出來後，一直沒有正式宣傳過，但現在已經過了保證金門檻，覺得非常感謝，也坦言對於自己能吃多少苦，一直都很有信心，可是能讓多少人認同，卻讓她很自卑。

吳欣岱今日一早開直播，不僅眼眶泛淚、鼻子也有點紅紅的，她提到「每天早上搭高鐵就是情緒最脆弱的時候」，因為送小孩去上學後，就要離開家開始工作，而特別開直播是因為政治獻金專戶連結出來後，還沒有正式宣傳過，但陸續有支持者來詢問，沒想到現在已經過了保證金的門檻，所以想要和大家說一聲謝謝。

▲吳欣岱直播哭了。（圖／翻攝自Facebook／吳欣岱＠台灣基進）



說完這些話，吳欣岱突然潰堤，表示對於自己能吃多少苦一直都很有信心，可是對於所做的事情能否造成影響，或是否能讓別人認同，完全沒有把握，所以她看到支持者分享連結，都覺得很感動。

她也在臉書文章中再次提及，「感謝大家。對於自己能吃多少苦，我很有自信，但是對於能讓多少人認同，我一直很自卑。政獻專戶出來能這麼快取得保證金的門檻我真的很感動，非常非常謝謝」。

許多粉絲也給予回饋，「一早抒發感恩的心給支持者，我們都有收到～繼續向前行，辛苦了」、「我在台南看你感動」、「謝謝你為了台灣這麼努力」、「台灣的希望，加油喔」、「加油，既然要選，祝福你如願當選」、「加油！大家都看到囉」。