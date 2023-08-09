連醫生都「歐漏」！余祥銓郭婷筠輕鬆減去一個小學生體重

【企劃特輯】

許多人提倡擺脫「身材焦慮」，但肥胖真的不會影響自我價值嗎？近期熱映的電影《芭比》就提到：「我們必須瘦，不能太瘦，可是還是要瘦！」傳達社會上還是以「瘦」為普世價值。即使是正義魔人也無法否認：從肥肉滿溢到瘦身成功，的確能夠幫助增強自信、緩解壓力，讓身心都神清氣爽。

永續瘦身才是王道 花孅籽成新一代減重救星

不少人認為減重需要進行極端的節食，卻忽略了可能會增加厭食症、暴食症的風險。對此，中西醫整合名醫張宏銘指出：「其實只要做到油脂阻斷、抑制、排空三步驟，便可達到永續瘦身成果。而其中，『花孅籽』就是最高效率的好物！」

曾被網友揶揄「比老婆還像懷孕」的余祥銓，為了能夠健康地陪伴即將出世的孩子而積極瘦身，但試過無數偏方卻還是忽胖忽瘦。直到接觸張宏銘醫師後，依醫師建議使用「IVENOR花孅籽」進行減重，沒想到竟輕鬆甩油15公斤，跌破鄉民眼鏡。

阻斷、抑制、排空 不瘦都難！

張宏銘醫師進一步解釋，IVENOR花孅籽採用活性最高的日本原生種山茶花籽來阻斷油脂，高於以往功效30倍，再搭配可以抑制體脂生成的時鐘果籽和美國專利白皮杉醇，最後加入奇異果籽以及七國專利普拉梭菌，達到排空廢物的超強功效。三管齊下，不瘦都難！

「很久沒見面的主持人看到我時，還說我怎麼變這麼帥，很像潘瑋柏！」余祥銓得意地分享體重新低紀錄，也意外曝光了花孅籽的神奇之處：「吃2顆IVENOR花孅籽就等於慢跑1小時、騎單車3小時，而且還不用痛苦禁食，這也太划算了吧！」從癡肥小胖哥轉變為精實型男，余祥銓的成功祕訣就是花孅籽30秒啟動燃燒脂肪細胞800%、10分鐘溶解全身管路油脂、極塑排濕消腫650%的絕佳效果！

胖虎變靜香 郭筠婷靠花孅籽甩油20公斤

一度胖到健康出問題的台語天后郭筠婷，也同樣在使用花孅籽後，成為演藝圈另一個塑身奇蹟，「很多觀眾都認不出我了，說我怎麼可能從胖虎瘦成靜香！」可在30分鐘內阻糖、阻脂、阻油、阻澱粉，還能減少皮下脂肪囤積750%的花孅籽，就是讓郭筠婷一舉減脂20公斤的秘密武器，不只讓她找回健康自信，工作機會也一路暴增！「花孅籽得到歐洲、日本認證的減脂專利，讓我願意給自己最後一次機會！我很高興我試了，比基尼我來了！」

極塑燃脂 瘦出人間芭比體態

臨床研究證實，花孅籽可以在6週降20%的脂肪率，極塑燃脂全身690種脂肪，達到不復胖的永續瘦身效果，。一旦甩油成功，不只體態輕盈了，紅潤有光澤的好氣色也隨之而來，變身成為人間芭比不再只是夢想！

阻斷／抑制／排空 三管齊下的IVENOR花孅籽膠囊 哪裡買？

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