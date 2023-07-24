　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

一個月瘦八公斤！豬隊友變神隊友！董至成運動場上找回第二春！

▲▼董至成,十時塑,十時塑花草燃脂茶。（圖／十時塑提供）

【企劃特輯】

年過50的藝人董至成，過去飲食不定，為工作為養家拚老命，隨著年紀增長，身體代謝越來越無法控制，之前去大陸尋找事業第二春，吃的是較油膩與重鹹的菜餚，且久未運動，代謝開始出問題，整個肚腩堪比籃球大，讓他在人前也顯得意志消沉，甚至不知該怎麼在演藝圈混下去。

▲▼董至成,十時塑,十時塑花草燃脂茶。（圖／十時塑提供）

運動＋十時塑　成功找回久違的笑容

他急速發福後，體重直達88公斤，但他接觸了「十時塑花草燃脂茶」後，不僅帶在身邊喝，連去內湖球場打球也帶著喝，一開始他悲憤地說：「沒錯啊！那個大肚子的是我！」而他雖然重拾羽球拍，但是根本打不到球，挺著肚子的他開始變得討厭自己，才痛定思痛要好好瘦下來。

▲▼董至成,十時塑,十時塑花草燃脂茶。（圖／十時塑提供）

董哥畢竟見過大風大浪，一時的氣餒擊不倒他。他也領悟「NO CHANGE，NO CHANCE」的道理，決定華麗轉身來個大改變，不但從每周打一天羽球進步到一周三天，更天天攜帶著「十時塑花草燃脂茶」當開水喝，所謂「士別三日，刮目相看！」用在董哥身上真是恰當不過，一個月內就瘦了8公斤，整整8公斤，讓他籃球肚不見了，球場上也尋回自信，原本球友們都笑他胖似「董卓」，並形容：「他胖到連脖子都沒了！」但一個月過去，董哥不僅體脂降低，新陳代謝變好，現在人生走路都有風了，「歷經離婚，事業被網友嘲笑，運動讓我調整心態，十時塑讓我找回自信！謝謝十時塑。」董哥臉上也找回了久違的笑容。

▲▼董至成,十時塑,十時塑花草燃脂茶。（圖／十時塑提供）

友們看到董哥轉變更是大驚，說他脖子都出來了，以前胖到脖子看不見，球隊老闆娘見證這個神奇，也稱讚：「董哥說這個代言的，臉也瘦了肚子也沒了現在還會吵著一起打球，以前一個禮拜打一天，現在打三天，精神氣色都很棒。」竟然連老闆娘都說讚！

▲▼董至成,十時塑,十時塑花草燃脂茶。（圖／十時塑提供）

打破喝飲料變胖的迷思！天天一杯時時在塑

「十時塑花草燃脂茶」的成功口碑不僅僅在於瘦身效果，更重要的是讓人能夠在減重的過程中感到輕鬆愉快。董至成笑著證實：「不得不說真的很好喝，冷熱沖泡或加冰塊都適合，有花的清香，還會韻後回甘，越喝越喜歡，不會有負擔！」

▲▼董至成,十時塑,十時塑花草燃脂茶。（圖／十時塑提供）

嘗到「十時塑花草燃脂茶」甜頭的董哥也曾多次在社群網站上分享：「其他人喝飲料都是越喝越胖，只有我喝十時塑越喝越苗條！想要有好的體態，一定要一天泡一杯！」

▲▼董至成,十時塑,十時塑花草燃脂茶。（圖／十時塑提供）

藥草之王-紫花苜蓿　瘦身路上的夢幻神隊友

這帖秘方過去在香港貴婦圈流傳，但需要煎煮價格又昂貴，十分不方便，前台北市聯合醫院中醫師余雅雯取得藥方後，投入了大量的時間和精力，終於成功將秘方轉化成容易攜帶的「十時塑花草燃脂茶」，只要沖泡即可直接飲用。
余醫師表示，「十時塑花草燃脂茶」主要成分為珍貴的藥草之王「紫花苜蓿」，對於增加體內的瘦體素有顯著效果，「只要增加1% 瘦體素，就能減0.3公斤！」紫花苜蓿更因富含胺基酸、蛋白質還有維生素，在減脂代謝後，還能增加肌肉量，讓身材線條更加緊實有彈性。不管男女都有顯著效果。

▲▼董至成,十時塑,十時塑花草燃脂茶。（圖／十時塑提供）

▲▼ 董至成,十時塑,十時塑花草燃脂茶。（圖／十時塑提供）

董至成親身體驗　效果看的見！「十時塑花草燃脂茶」哪裡買？
●Ivenor官網優惠組：https://ivenor.tw/aj8qR
●PChome購物網特惠組：https://chshop.work/hYxap
●各大屈臣氏門市：https://www.watsons.com.tw/store-finder
●Ivenor LINE官方帳號：https://line.me/R/ti/p/@zfd9936i
●心動專線：0800-005-133、0800-520-367
●實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓、台南市永康區中華路12號14樓-1
 

ET快訊
快訊／下單要外送員「到林淑芬服務處開槍」　40歲男北市落網
2男上火車「霸佔廁所」不出來！她拉開門見一幕氣炸：很舒服？
颱風假5縣市可能性高！杜蘇芮最新路徑　亞歷媽再遭毀滅性爆料
女排球隊練球　齊齊哈爾體育館坍塌11死
刈包名店檢出「黃麴毒素」超標
何潤東夫妻結束16年異地生活！老婆坦承「生活不能自理」搬到大
答案卷畫「星之卡比」　遭扣1級分　

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

油雞變妖姬！全台最知名「客家女星」回春瘦、甩八公斤

一個月瘦八公斤！豬隊友變神隊友！董至成運動場上找回第二春！

【廣編】COOL熱夏季　喝韓飲透心涼

超商咖啡飲品「買5送2」！大杯美式下殺32元　加碼卡布奇諾買1送1

【廣編】張孝全的「儀式感」秘密武器　一瓶搞定所有場合

入職先領11天假！foodpanda奪「亞洲幸福企業獎」　員工最愛3大福利曝

東森購物攜手香榭國際合作直播　燃起精品風潮

萬安演習！2大外送平台連4天「暫停外送地區、時段」快看

必點冰球氣泡凍飲、水煮蛋厚片！　中山區人氣咖啡廳換新菜單了

今天就買！超商咖啡「買1送1」開喝　還有思樂冰新口味

黃沐妍比健身練出驚人13%壯肌　夢多認戀愛中...小禎狂挖坑

蔡依林變「邱比特」幫找Mr.Right！　「開班教中文」跟外國舞者清唱《舞孃》

杜蘇芮最快周二發陸警　東部、中南部風雨最劇烈

王少偉爆料JR曾「糾葛七朵花2成員」　他認「對賴薇如好感」..見一幕嚇到不敢追

「我是S.H.E的ELLA陳嘉樺」　ELLA《乘風》奪冠C位成團

台南扶轎男摔倒流血昏迷　虎爺上前祈福他悠悠轉醒

50歲母胎單身男暈船「美雅」　45萬定存當結婚基金險挨詐

破億超跑「布加迪」插隊撞BMW　車主嗆：賠你1輛、但給我小心一點

楊丞琳「時隔23年」同框言承旭！　夢回《流星花園》她驚呼「完全沒變」

固執柴散步突咬路邊衛生紙　眼神堅定不聽勸：偶要帶走

一個月瘦八公斤！豬隊友變神隊友！董至成運動場上找回第二春！

【廣編】COOL熱夏季　喝韓飲透心涼

超商咖啡飲品「買5送2」！大杯美式下殺32元　加碼卡布奇諾買1送1

【廣編】張孝全的「儀式感」秘密武器　一瓶搞定所有場合

入職先領11天假！foodpanda奪「亞洲幸福企業獎」　員工最愛3大福利曝

東森購物攜手香榭國際合作直播　燃起精品風潮

萬安演習！2大外送平台連4天「暫停外送地區、時段」快看

必點冰球氣泡凍飲、水煮蛋厚片！　中山區人氣咖啡廳換新菜單了

今天就買！超商咖啡「買1送1」開喝　還有思樂冰新口味

學者揭「太平官現象」越來越明顯　示警：去年的選舉才血跡斑斑

山寨《鬼滅之刃》手遊驚現iOS暢銷榜　Aniplex看報紙才知道：正在了解

颱風杜蘇芮逼近　台南市研議U12少棒賽因應方案

陸預測：杜蘇芮28日登陸福建沿海　途中可能擦過、登陸台灣西南部

MeToo竹科版！外籍男1hr內2度在電梯強抱男同事　還用下體蹭

男友突跪地拿「麥當勞紙袋」求婚！她傻眼「慘不忍睹」：堅持退貨

檳榔攤5人打成一團！金門警對空鳴2槍　民眾傻眼：吵架而已要開槍？

獵鷹新賽季首位洋將就位　「氣氛大師」阿修羅生涯首獲續約

男過馬路突對機車「伸出無影腳」！險害騎士摔車　警：已觸法

快訊／下單要外送員「到林淑芬服務處開槍」！　40歲男北市落網

消費熱門新聞

萬安演習　2大外送平台暫停外送地區、時段一次看

限時3天！超商咖啡「買1送1」爽喝

今天就買！超商咖啡「買1送1」來了

好市多夏日降暑系保養免千元入手

foodpanda奪亞洲幸福企業獎！

中山區人氣咖啡廳換新菜單了

超商咖啡飲品「買5送2」來了！

一個月瘦八公斤董至成找回第二春

周曉涵帥穿超跑系美鞋高級感爆棚

超商「5大品項買1送1」只有3天

外送平台連4天「暫停外送1小時」

超商限時3天「霜淇淋買1送1」！

東森購物攜手香榭國際合作直播　燃起精品風潮

超商最新8款消暑冰開吃了！

更多熱門

相關新聞

董至成「得金鐘1周後」節目全沒了

董至成「得金鐘1周後」節目全沒了

影視圈時常傳聞有所謂的「金鐘魔咒」，董至成正是曾完真正經歷過的人。節目紅到海外，風光出席金鐘獎頒獎典禮，還成為最後贏家，上台領了獎杯，董至成至今仍不敢置信地說：「上台拿獎時，我覺得我算是人生勝利組了。但是，隔一周節目就停了。」

幸福瘦？董至成為愛剷近八公斤

幸福瘦？董至成為愛剷近八公斤

董至成錄影遭狂譙！爸媽當場離席

董至成錄影遭狂譙！爸媽當場離席

全台最知名客家女星回春瘦八公斤

全台最知名客家女星回春瘦八公斤

直擊董至成離婚3年「牽手超辣網美」爆熱戀！

直擊董至成離婚3年「牽手超辣網美」爆熱戀！

關鍵字：

董至成十時塑十時塑花草燃脂茶

讀者迴響

熱門新聞

杜蘇芮恐下到發紫　最新各國都估不登陸了

杜蘇芮長大估明陸警　颱風假機率高縣市曝

更有希望放颱風假！颱風最新路徑曝

亞歷媽認了說謊！「6年前賜死愛犬」還發文

杜蘇芮侵襲機率100%　風雨最劇時間曝

亞歷媽再遭毀滅爆料！「設局出征一票網紅」

杜蘇芮轉向「破壞力比登陸更大」

輔大陳若儀2.0　她遊日做3事慘遭放生

看病完回家！醫狂call：不回來妳會死

杜蘇芮路徑南修　他嘆「北部颱風假掰了」

杜蘇芮變中颱！路徑西修撲台風雨時程

不是黑長直！他看到「這髮型」秒心動　一票點頭

黃沐妍「體脂13」超狂身材曝光

杜蘇芮預估成超級颱風　致災性降雨

黃沐妍變超壯！「體脂13」體態照太猛

更多

最夯影音

更多
黃沐妍比健身練出驚人13%壯肌　夢多認戀愛中...小禎狂挖坑

黃沐妍比健身練出驚人13%壯肌　夢多認戀愛中...小禎狂挖坑
蔡依林變「邱比特」幫找Mr.Right！　「開班教中文」跟外國舞者清唱《舞孃》

蔡依林變「邱比特」幫找Mr.Right！　「開班教中文」跟外國舞者清唱《舞孃》

杜蘇芮最快周二發陸警　東部、中南部風雨最劇烈

杜蘇芮最快周二發陸警　東部、中南部風雨最劇烈

王少偉爆料JR曾「糾葛七朵花2成員」　他認「對賴薇如好感」..見一幕嚇到不敢追

王少偉爆料JR曾「糾葛七朵花2成員」　他認「對賴薇如好感」..見一幕嚇到不敢追

「我是S.H.E的ELLA陳嘉樺」　ELLA《乘風》奪冠C位成團

「我是S.H.E的ELLA陳嘉樺」　ELLA《乘風》奪冠C位成團

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面