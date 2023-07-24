一個月瘦八公斤！豬隊友變神隊友！董至成運動場上找回第二春！

【企劃特輯】

年過50的藝人董至成，過去飲食不定，為工作為養家拚老命，隨著年紀增長，身體代謝越來越無法控制，之前去大陸尋找事業第二春，吃的是較油膩與重鹹的菜餚，且久未運動，代謝開始出問題，整個肚腩堪比籃球大，讓他在人前也顯得意志消沉，甚至不知該怎麼在演藝圈混下去。

運動＋十時塑 成功找回久違的笑容

他急速發福後，體重直達88公斤，但他接觸了「十時塑花草燃脂茶」後，不僅帶在身邊喝，連去內湖球場打球也帶著喝，一開始他悲憤地說：「沒錯啊！那個大肚子的是我！」而他雖然重拾羽球拍，但是根本打不到球，挺著肚子的他開始變得討厭自己，才痛定思痛要好好瘦下來。

董哥畢竟見過大風大浪，一時的氣餒擊不倒他。他也領悟「NO CHANGE，NO CHANCE」的道理，決定華麗轉身來個大改變，不但從每周打一天羽球進步到一周三天，更天天攜帶著「十時塑花草燃脂茶」當開水喝，所謂「士別三日，刮目相看！」用在董哥身上真是恰當不過，一個月內就瘦了8公斤，整整8公斤，讓他籃球肚不見了，球場上也尋回自信，原本球友們都笑他胖似「董卓」，並形容：「他胖到連脖子都沒了！」但一個月過去，董哥不僅體脂降低，新陳代謝變好，現在人生走路都有風了，「歷經離婚，事業被網友嘲笑，運動讓我調整心態，十時塑讓我找回自信！謝謝十時塑。」董哥臉上也找回了久違的笑容。

友們看到董哥轉變更是大驚，說他脖子都出來了，以前胖到脖子看不見，球隊老闆娘見證這個神奇，也稱讚：「董哥說這個代言的，臉也瘦了肚子也沒了現在還會吵著一起打球，以前一個禮拜打一天，現在打三天，精神氣色都很棒。」竟然連老闆娘都說讚！

打破喝飲料變胖的迷思！天天一杯時時在塑

「十時塑花草燃脂茶」的成功口碑不僅僅在於瘦身效果，更重要的是讓人能夠在減重的過程中感到輕鬆愉快。董至成笑著證實：「不得不說真的很好喝，冷熱沖泡或加冰塊都適合，有花的清香，還會韻後回甘，越喝越喜歡，不會有負擔！」

嘗到「十時塑花草燃脂茶」甜頭的董哥也曾多次在社群網站上分享：「其他人喝飲料都是越喝越胖，只有我喝十時塑越喝越苗條！想要有好的體態，一定要一天泡一杯！」

藥草之王-紫花苜蓿 瘦身路上的夢幻神隊友

這帖秘方過去在香港貴婦圈流傳，但需要煎煮價格又昂貴，十分不方便，前台北市聯合醫院中醫師余雅雯取得藥方後，投入了大量的時間和精力，終於成功將秘方轉化成容易攜帶的「十時塑花草燃脂茶」，只要沖泡即可直接飲用。

余醫師表示，「十時塑花草燃脂茶」主要成分為珍貴的藥草之王「紫花苜蓿」，對於增加體內的瘦體素有顯著效果，「只要增加1% 瘦體素，就能減0.3公斤！」紫花苜蓿更因富含胺基酸、蛋白質還有維生素，在減脂代謝後，還能增加肌肉量，讓身材線條更加緊實有彈性。不管男女都有顯著效果。

董至成親身體驗 效果看的見！「十時塑花草燃脂茶」哪裡買？

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