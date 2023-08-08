父親節快樂！60歲首度當爸　大學老師激動回院感謝醫師

▲60歲當爸，廖姓大學老師激動回院感謝醫師。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

國內試管補助方案推行至今2年，台中市茂盛醫院統計2年來，院內有1585人順利懷孕，領到10萬元補助，懷孕率超過6成。今天是8月8日父親節，院長李茂盛邀請5組試管家庭回院一同慶祝佳節，其中包括一名廖姓大學老師，年屆60歲的他抱著剛滿月的兒子，滿足地說，雖然帶小孩比教書難，但一切辛苦都值得，也感謝院方精湛醫術以及政府補助。

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▲茂盛醫院一口氣邀請五組試管家庭「回娘家」，場面溫馨歡樂。（圖／記者游瓊華攝）



廖先生透露，與太太結婚7年，曾吃中藥半年調理仍沒懷孕，自己比太太年長16歲，兩人去年求助茂盛醫院，因夫妻倆屬高齡，所以精、卵品質都不是很好，院方最後培育出8顆胚胎，最後挑出2顆特優等胚胎，有1顆著床發育，但2人又同時確診，讓夫妻倆緊張不已，妻子也不敢吃藥怕影響胎兒，還好病情輕微、寶寶安然無恙，在今年6月產下重達3400公克的健康男寶。

廖先生說，自己今年已經60歲了，對生小孩抱持隨緣態度，但太太很希望有孩子，在試管療程中很多打針、吃了很多苦，非常心疼，他對太太道出感謝之意，並在育兒的路上充份參與以分擔她的辛勞。對於衛福部實施試管補助方案，第1次申請就拿到10萬元補助的廖先生，也建議政府要繼續實施以造福更多夫妻。