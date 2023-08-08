　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

父親節快樂！60歲首度當爸　大學老師激動回院感謝醫師

▲父親節快樂！60歲首度當爸，大學老師激動回院感謝醫師。（圖／記者游瓊華攝）

▲60歲當爸，廖姓大學老師激動回院感謝醫師。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

國內試管補助方案推行至今2年，台中市茂盛醫院統計2年來，院內有1585人順利懷孕，領到10萬元補助，懷孕率超過6成。今天是8月8日父親節，院長李茂盛邀請5組試管家庭回院一同慶祝佳節，其中包括一名廖姓大學老師，年屆60歲的他抱著剛滿月的兒子，滿足地說，雖然帶小孩比教書難，但一切辛苦都值得，也感謝院方精湛醫術以及政府補助。

▲父親節快樂！60歲首度當爸，大學老師激動回院感謝醫師。（圖／記者游瓊華攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲茂盛醫院一口氣邀請五組試管家庭「回娘家」，場面溫馨歡樂。（圖／記者游瓊華攝）

廖先生透露，與太太結婚7年，曾吃中藥半年調理仍沒懷孕，自己比太太年長16歲，兩人去年求助茂盛醫院，因夫妻倆屬高齡，所以精、卵品質都不是很好，院方最後培育出8顆胚胎，最後挑出2顆特優等胚胎，有1顆著床發育，但2人又同時確診，讓夫妻倆緊張不已，妻子也不敢吃藥怕影響胎兒，還好病情輕微、寶寶安然無恙，在今年6月產下重達3400公克的健康男寶。

廖先生說，自己今年已經60歲了，對生小孩抱持隨緣態度，但太太很希望有孩子，在試管療程中很多打針、吃了很多苦，非常心疼，他對太太道出感謝之意，並在育兒的路上充份參與以分擔她的辛勞。對於衛福部實施試管補助方案，第1次申請就拿到10萬元補助的廖先生，也建議政府要繼續實施以造福更多夫妻。

ET快訊
Gino勁宥又爆性侵！硬上女直播主遭起訴
北投變電箱「鞭炮式爆炸」　火花狂噴畫面曝
知名大廠工程師　工作23年被解僱
富邦與樂天2換2球員交易？ 　林華韋回應了
抽中一張有望現賺36.8萬元！後天開放申購
快訊／北投變電箱起火　台電回應了
獨／悲傷父親節！兒消失78天再見面成冰冷遺體
副總裁被帶走！　萬達內部人員曝內情
快訊／變電箱燒起來！　周遭大停電

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

父親節快樂！60歲首度當爸　大學老師激動回院感謝醫師

父親節隱藏版貼圖！LINE「5款超可愛」免費下載

明雨更猛！連迎3天豪雨彈　颱風蘭恩會更強「估周四轉中颱」

英仙座流星雨周日最壯觀　每小時百顆流星劃天際

猴痘再增7例！疾管署示警風險仍持續　打疫苗後不適症狀統計曝光

北捷站牌「新增韓文標示」！　前員工再曝：中正紀念堂站藏巧思

「腹爸爸」必吃！醫：富含膳食纖維護腸道　防止慢性病上身

黑橋牌聯手吳寶春　用職人精神淬出文化品味

當媽後話題只剩小孩！韓作家出書狂賣40萬本　少女時代潤娥也推薦

卡努、蘭恩雙颱共舞！彭啟明：不稀奇「要拚五颱也不是沒機會」

屏東沙灘有海豹！居民直擊「圓滾肚肚彈進海」　海生館回應了

格鬥選手「戶頭剩240元」睡健身房椅子　巨石強森霸氣送一間房...他激動落淚！

泰男拆行充見一排電池　質疑網購買到「假貨」

女星節目「被摸胸、扯褲頭」險走光！　電視台裝死9天…網怒喊抵制

女大生練車摔進水溝亡　友目擊淚崩：轉彎騎太快

小S在具俊曄首爾豪宅「尬舞」　影片曝光...家人反應超真實

趙寅成喊窮看到咖啡帳單嚇到XD　車太鉉狂造謠(?)劉在錫有金庫

台南男「撞電線桿」報警　揪出製造假車禍詐保險金

開400萬名車左轉撞死男大生　貴婦堅喊「有守法」被警打臉

潘瑋柏結婚3年僅有一張合照　機場「幫空姐妻狂拍」罕見同框

父親節快樂！60歲首度當爸　大學老師激動回院感謝醫師

父親節隱藏版貼圖！LINE「5款超可愛」免費下載

明雨更猛！連迎3天豪雨彈　颱風蘭恩會更強「估周四轉中颱」

英仙座流星雨周日最壯觀　每小時百顆流星劃天際

猴痘再增7例！疾管署示警風險仍持續　打疫苗後不適症狀統計曝光

北捷站牌「新增韓文標示」！　前員工再曝：中正紀念堂站藏巧思

「腹爸爸」必吃！醫：富含膳食纖維護腸道　防止慢性病上身

黑橋牌聯手吳寶春　用職人精神淬出文化品味

當媽後話題只剩小孩！韓作家出書狂賣40萬本　少女時代潤娥也推薦

卡努、蘭恩雙颱共舞！彭啟明：不稀奇「要拚五颱也不是沒機會」

寧可月花1～2萬租屋卻不買房？他曝1大問題「不是卡頭款」

台電足球Fun電營桃園登場　220名學童和國腳級選手練球

回家驚見老婆倒地！史丹利差點叫救護車　問清原因傻眼：很嚇人啊

享高雄市民專屬房貸優惠　內行指路千萬新房「紅利區」

富邦、樂天發動2換2交易？浦韋青否認傳聞

曾莞婷錄影突暫停嘔吐！　旅遊爆小插曲...下秒拋偶包玩水

邱顯智批510中捷事故報告避重就輕　揪疑點「中市府為何沒交代？」

殉職警兒痛毆老母遭收押　她嚇到躲親戚家...怕放出來又施暴

兩岸創新直播營報名「秒殺」　台青邊隨手拍赴陸趣事

瓦城上半年每股賺8.91元創同期新高　Q3加速展店推升營運成長

走路突腳軟摔倒超魔性　吸3萬網友：忍不住重播

生活熱門新聞

立秋到！　「絕日禁行房」做1次恐折壽3年

要降溫了！　雨擴全台「下整天」地區曝

31歲男年薪80萬只想躺平　網羨慕：勝利組

立秋就是轉運日　3生肖大翻身財運旺到爆棚

成人展噴15500元「互動8女優」他曬合照：CP值炸裂

睡覺1習慣更容易得糖尿病！ 美國研究示警

1人群組叫什麼？他曬出2個字　全場笑：跟你一樣

「立秋」6生肖超旺！

限時5天！小7、全家「隱藏優惠」來了

雙颱蠢動水彈再轟4天　豪大雨恐致災

今起防劇烈天氣！蘭恩颱風將生成　最新各國路徑曝

老司機參加成人展「狂推1女優」超寵粉：福利讚

世界第一YTR是他！頻道擁「1.73億訂閱」

立秋逢父親節「7禁忌」曝！專家曝吃1食物：旺整年

更多熱門

相關新聞

她長短腳不敢生小孩　基因+試管終獲麟兒

她長短腳不敢生小孩　基因+試管終獲麟兒

35歲楊小姐因家族遺傳，自小罹患罕見疾病「佝僂症」，從小歷經Ｏ型腿、穿鐵鞋、矯正手術失敗、長短腳等痛苦，婚前即和先生約定不生小孩，後來透過基因診斷試管技術，今年５月份生下健康的男寶寶。楊小姐與先生今天抱著愛子現身感謝茂盛醫療團隊機，茂盛醫院也表示，此案是亞洲「佝僂症」患者透過「胚胎著床前基因診斷(PGD)」試管技術成功懷孕生子的首例。

她和繼子借精　丈夫點頭了

她和繼子借精　丈夫點頭了

32歲女不孕　就診才知「雙陰道+雙子宮」

32歲女不孕　就診才知「雙陰道+雙子宮」

丈夫「過世8個月」她懷上二胎！

丈夫「過世8個月」她懷上二胎！

母女當媽竟都靠「同一個男人」

母女當媽竟都靠「同一個男人」

關鍵字：

茂盛醫院試管

讀者迴響

熱門新聞

林秀琴房產遭法拍！「3年忘繳30萬房貸」崩潰哀求

國泰CUBE卡大調整！增家樂福3%優惠　熱門通路「1動作」才給領

八點檔女星離婚3年要再婚了！甜收男友鑽戒

立秋到！　「絕日禁行房」做1次恐折壽3年

小兒急診爆！醫驚見「都是這類孩子」

靜宜女大生追愛4個月現況曝　警發出警告說話了

要降溫了！　雨擴全台「下整天」地區曝

快訊／洪詩宣布懷孕！

情敵談判「弟神隱」！哥慘淪出氣包被活活打死

年輕人月薪3萬「卻常出國、吃大餐」　很敢花原因曝

女大生練車摔溝亡！千人點出生死關鍵

31歲男年薪80萬只想躺平　網羨慕：勝利組

大谷翔平本季第15盜　成為大聯盟第一人

老高小茉年收3億「為何不生小孩？」他親揭奇葩原因

立秋就是轉運日　3生肖大翻身財運旺到爆棚

更多

最夯影音

更多
屏東沙灘有海豹！居民直擊「圓滾肚肚彈進海」　海生館回應了

屏東沙灘有海豹！居民直擊「圓滾肚肚彈進海」　海生館回應了
格鬥選手「戶頭剩240元」睡健身房椅子　巨石強森霸氣送一間房...他激動落淚！

格鬥選手「戶頭剩240元」睡健身房椅子　巨石強森霸氣送一間房...他激動落淚！

泰男拆行充見一排電池　質疑網購買到「假貨」

泰男拆行充見一排電池　質疑網購買到「假貨」

女星節目「被摸胸、扯褲頭」險走光！　電視台裝死9天…網怒喊抵制

女星節目「被摸胸、扯褲頭」險走光！　電視台裝死9天…網怒喊抵制

女大生練車摔進水溝亡　友目擊淚崩：轉彎騎太快

女大生練車摔進水溝亡　友目擊淚崩：轉彎騎太快

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面