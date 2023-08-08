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桃青協助部落竹林找到第二春　青年局協助獲百萬創業金

▲桃青協助部落竹林覓第二春

▲榮華竹業創辦人邱思怡(後排右2)，團隊成員皆為家人或部落夥伴。(圖／榮華竹業提供)

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府青年局輔導的社會企業團隊「榮華竹業」，運用桃園復興區豐富的竹林資源，研究開發多元的竹材加工品，致力拯救荒廢已久的竹林，復興桃園的竹藝，同時讓離鄉的部落青年找回對土地和文化的認同，榮獲原住民族委員會的肯定，入選為「112年度創新創業輔導計畫－百萬創業計畫」的團隊之一，獲得100萬元的創業補助金。

▲桃青協助部落竹林覓第二春

▲榮華竹業創辦人邱思怡的妹妹邱莉芳現為工廠經理，希望協助更多青年返鄉加入部落。(圖／榮華竹業提供)

市府青年局侯佳齡局長表示，榮華竹業今年也獲選為本局「2023桃園ESG永續菁英團隊」，本計畫除了協助團隊短、中、長期的商業目標規畫外，同時也提供20小時的ESG專業培訓課程，協助團隊透過碳盤查來計算竹材提供的減碳數據，並產出ESG自評報告。期待團隊發揮竹材的多元應用價值，生產低碳且高附加價值的產品，成為上市櫃企業「碳中和」原物料的供應商。

▲桃青協助部落竹林覓第二春

▲加工的「多元竹材」有竹粉末、竹醋液、竹顆粒膠囊等，用途廣泛，經濟價值高。

榮華竹業的創辦人邱思怡出生於桃園復興區比亞外山區的部落，從小就跟著家中產業接觸竹材加工，深知竹材是很有潛力的材料，也發現家鄉有得天獨厚的竹林生長環境，尤其在海拔1,500公尺以上的山區孕育出的桂竹林品質更是優異，是全世界少有的中高海拔桂竹產區，連日本對於材料要求甚高的竹劍，也特地來台灣取材桂竹原料。

相較於木材需要10年、20年的生長週期，4年生的竹材週期短、產量高，但須要透過定期有規劃的砍伐才有利於土地發展，隨著台灣產業環境的轉變，竹產業逐漸衰退，竹林長期無人經營管理而荒廢，也不利環境保育，因此榮華竹業致力推廣在地竹業，復興「負碳排」的優質經濟作物。

邱思怡提到創業，有感而發的說：「創業很辛苦，何況在部落！」邱思怡是竹產業的二代繼承者，在傳統產業轉型的創業初期，面臨最大的困難是經營模式的改變，要在傳統竹產業的價值與創新思維之間取得平衡，過程中要不斷學習、檢討和修正方向，創業初期要如何申請政府計畫更是摸不到頭緒，在青年局的協助下，參加原住民族委員會「112年度創新創業輔導計畫－百萬創業計畫」中取得肯定，獲得100萬元的創業金，減緩創業初期的資金壓力。

邱思怡希望榮華竹業持續透過社會企業經營的方式，引進現代化加工設備及標準流程，並整合政策、人才、產業資訊回饋當地竹林的農民和地主，以此凝聚桃園復興區的部落，帶動部落觀光的產業，吸引年輕人回鄉。

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