干貝肉圓1顆110元！　彰化名店挨轟...民眾撐傘排隊力挺　　

▲彰化名店阿三肉圓人氣搶搶滾。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

曾榮獲彰化肉圓節比賽冠軍，知名排隊名店「阿三肉圓」，2年前漲價到一顆肉圓50元，今年從4月起包括肉圓及湯品小漲5元，一顆干貝肉圓則要價110元，但前往大啖美食的食客依舊絡繹不絕。有人認為這家肉圓都是觀光客在吃，只有「盤子」才會去吃，早上下雨有不少排隊民眾前往用餐力挺店家，業者張耀仁也親上火線說明。

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有來自南部遊客po文到排隊名店「阿三肉圓」用餐，發現菜單上干貝肉圓一顆要價110元，抱怨店內沒冷氣、地板又黑黑黏黏，排隊更是排了20分鐘，引發大批彰化在地網友兩極化評論。

有網友說，干貝肉圓都是觀光客在吃，也有人說就跟台南某家鹹粥一樣，只有「盤子」才會去；甚至還有網友表示，一顆干貝肉圓比雞腿便當還貴，都是外地人去吃。

▲▼彰化名店阿三肉圓干貝肉圓120元被嫌貴。（圖／民眾提供）

2年前阿三肉圓漲價到一顆肉圓50元，但今年不僅雞蛋、豬肉等等原物料大漲、水、電等成本開銷也漲，從4月起包括肉圓及湯品小漲5元，前往大啖美食的食客依舊絡繹不絕，饕客說，只要不關店都行「好吃照樣還是會吃啊」。

業者張耀仁今指出，2年前店面有翻修，是為了讓顧客吃起來舒適，也換了大台冷氣、由於店內是開放式空間，有時候冷氣難免會不涼，這真的要請顧客體諒；另外因為雞蛋、蒜頭、沙拉油、豬肉、麵粉全漲，為了維持肉圓品質，今年4月調漲干貝肉圓110元，這真的不是天價，顧客只要認為划得來就來吃。