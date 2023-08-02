排隊夯店「顧客全跑光」　店員嘆：才漲10元！全場逆風：倒一倒

▲超夯小吃店漲價，宵夜人潮已不如以往。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

「台灣人會因為漲10塊就跑光，可能嗎？」一名網友透露，某間小吃名店幾乎要排隊，甚至被國稅局要求開發票，不料最近第2波漲價，人潮開始不如以往，讓店員也困惑「以前人都一直排，現在連12點都沒人。」而價目表曝光後，引來鄉民分析「傳統店家最難漲，大部分覺得平民小吃就該平價，不能漲！」

網友在PTT以「做吃的才漲10塊客人就跑光，可能嗎？」為標題表示，他時常光顧一間小吃店，「生意好到不行，買什麼都要排隊」，甚至被國稅局盯上要開發票，由此顯見店家營業額驚人。

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殊不知，原PO前幾天晚上嘴饞，去該家店時意外暢行無阻，熟識的店員阿姨也滿臉疑惑說道，「很奇怪欸，以前人都一直排，現在連12點都沒人。」聞言，原PO直覺回應「是不是漲太多？」而阿姨則回，「才漲10塊啊！」

原PO也實際對比價目表，2年前招牌畫面，「雞排60元、豆干3片10元、炸甜不辣20元、米血糕10元；蚵仔麵線和甜不辣售價一樣，大碗65元、小碗50元」；2個月前變成「雞排75元、豆干4片15元、炸甜不辣30元、米血糕10元；蚵仔麵線和甜不辣部分大碗皆70元，改成中碗50元」。

如今最近價格是，「雞排80元、豆干4片20元、炸甜不辣30元、米血糕15元；蚵仔麵線和甜不辣部分大碗75元、中碗55元」。對此，原PO好奇拋問「台灣人會因為漲10塊就跑光，可能嗎？」

文章曝光後，網友卻打臉漲10元的說法，「明明就漲20元」、「漲20元量少30%，不就等於漲50元」、「店員算數不好？是20元」、「雞排兩年漲20元，沒人（買）應該的」、「漲20元後就不想吃了，店家倒一倒」、「一個東西貴20元，5個東西就貴100元了」。

另一票網友也直球分析，「2年前甜不辣賣20元可以接受，但漲10元根本...」「雞排賣80元都可以買一個雞排便當，盤子才買雞排」、「客人在意的是80元，不是因為漲10塊」、「會選這種店的（人），都是最在意價錢的」、「有可能啊，食物替代性很高，總是有比你便宜的選擇」、「傳統店家最難漲，大部分覺得平民小吃就該平價，不能漲」、「別人漲5元，他漲10元，當然買別家」、「漲價又偷料，通常是名店生意變差的主因」。

▼網友也不買單。（圖／翻攝PTT）

