獨／農業部甫升格又傳缺蛋！下周恐漲2~3元　蛋商公會今下午拍板

▲農業部甫升格又傳出缺蛋，台北市蛋商公會下午拍板下周蛋價是否調漲。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

國內蛋荒從去年初延燒至今年，好不容易在入夏後緩解，今年6月接連兩波降價，共降價5元，但隨著天熱產蛋率差、雞農淘汰老母雞，國內產量始終未提升，近期市場傳出有消費者買不到盒裝蛋、蛋商忙著調蛋，蛋價恐再上漲2至3元。中華民國養雞協會證實，今天下午將與台北市蛋商公會開會討論，確認下周蛋價是否調漲。

中華民國養雞協會蛋雞組組長黃榮珍表示，去年國內歷經史上最嚴重的禽流感疫情，蛋雞死傷慘重，加上近期許多雞農淘汰老母雞，每日投入生產蛋雞始終無法回復往年水準，雖然農業部從年初開始進口大量種雞，但要能投入產蛋行列最快也要年底或明年初，根本無法順利接軌生產，最近天氣炎熱，產蛋率更差，已經有部分地區傳出缺蛋、蛋行忙著調蛋情況。

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根據農業部公布最新雞蛋產銷資訊，目前國內每天約有3188萬隻蛋雞投入生產，雞蛋日生產量11萬3500箱（每箱約2百顆）。但根據台灣蛋雞事業產銷督導委員會統計，國內每日產量約只有10萬箱左右，市況部分也從「市況稍弱」變成「市況穩定」，甚至彰化地區因產量不足，導致部分地區蛋商調蛋頻繁。

據了解，中華民國養雞協會與台北市蛋商公會原本上周就要調漲蛋價，但因農委會8月1日升格農業部，官方要求凍漲，並以進口蛋仍有大量庫存為由，希望維持現有蛋價。

黃榮珍表示，雖然進口蛋仍有大量庫存，「但消費者都想吃新鮮的雞蛋」，進口蛋零售買氣差，只能轉做加工，難解目前國內供蛋吃緊狀況，他認為蛋價應該回歸市場機制，現在再不漲，不用等到年底禽流感來襲，七月中元普渡就會缺蛋。